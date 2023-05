NADAL NE IDE U PARIZ, NAJAVIO JE VLASTITI KRAJ! Evo kad će sve završiti: ‘Nisam se mogao samo pojaviti’

Kako se i najavljivalo, Rafael Nadal je u jednoj od najtežih odluka u karijeri objavio da ove godine neće biti u akciji na zemlji Roland Garrosa, prvi put otkako je na pariškoj zemlji debitirao i 2005. otišao do kraja.

“Nije išlo, ne mogu igrati”, kazao je Nadal pred novinarima, spominjući da je ozljeda preteška prepreka preko koje ne može ići.

“Trudio sam se koliko sam mogao u posljednja četiri mjeseca, ali nije bilo rješenja za problem s kojim sam igrao u Australiji. Ne mogu se natjecati na razini kakvu želim da bih bio na terenu na Roland Garrosu. Ne želim se ondje samo pojaviti”, istaknuo je Nadal zbog čega ga ove godine neće biti.

Nakon prve pobjede iz 2005., veliki Španjolac je u Parizu bio redovit, sveukupno ima 14 naslova, uključujući i prošlogodišnji, no ove sezone na pariškoj zemlji neće biti u akciji.

Kazao je da će stanka koja ga čeka biti nedefinirano duga, a otkrio je da se nada oporavku koji bi mu omogućio da se u dogledno vrijeme vrati na teren i u idućoj sezoni ponovno bude u akciji.

“Moj plan je da dogodine igram i da mi to bude posljednja sezona u karijeri”, dodao je veliki Španjolac koji će idućeg mjeseca proslaviti 37. rođendan.

Resume of #Nadal speech:

– Withdrawal from Roland Garros

– Stop the competition on next months to rehab his injury









– Possible come back at the end of this season (Davis Cup)

– 2024 could be his last season on tour pic.twitter.com/M124F3Ku35

— Pau Ferragut Massanet (@PauFerragut) May 18, 2023