NADAL I FEDERER ISPISALI POVIJEST: U Cape Townu ih za tenis gledao nezamisliv broj ljudi!

Dva osvjača najviše Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji, Švicarac Roger Federer i Španjolac Rafael Nadal udružili su se u promociji “bijelog sporta” na “crnom kontinentu”. U jednom od tri glavna grada Južnoafričke Republike Cape Townu (koji je sjedište skupštine, u Pretoriji je izvršna vlast a u Bloemfontteinu sudstvo), pred 51.954 gledatelja Federer je pobijedio Nadala 2:1 u setovima.

Nikada u povijesti tenisa toliko ljudi nije gledalo jedan meč.

Record-breaking! 🇿🇦

An incredible 51,954 people were in attendance for #MatchInAfrica! pic.twitter.com/NfZTI9nBxk

— Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020