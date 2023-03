‘NA TOG PROVOKATORA NITKO NE OBRAĆA PAŽNJU’! Omraženi nogometaš zabio u Srbiji, a i o drugom potezu se priča

Na početku kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje se dogodine igra u Njemačkoj, jedna utakmica danas je odigrana u Srbiji, u Novom Sadu, a uoči i oko nje se puno toga vrtjelo oko igrača koji se po dojmu u srpskoj sportskoj javnosti i u prikazu tamošnjih portala najbolje može opisati kao – omražen.

Pozornost je privukao dolazak Granita Xhake, iskusnog švicarskog reprezentativca albanskih korijena, koji se sa svojim suigračima u nacionalnoj momčadi gostovao protiv Bjelorusa u utakmici u kojoj je Bjelorusija bila prinudni domaćin na novosadskom travnjaku Stadiona Karađorđe. Razlog za to su sportske sankcije zbog savezništva s Rusijom u invaziji na Ukrajinu, zbog čega Bjelorusi u Novom Sadu nisu imali ni navijačku podršku zbog zabrane dolaska na tribine.

Unatoč tome, trajala su pitanja što će se zbivati sa Xhakom, a pokazalo se da se dogodilo to da je bio jedan od strijelaca i visokoj pobjedi Švicaraca, s 5:0 na kraju utakmice. Zabio je za 4:0 u 62. minuti, a prije toga, glavni švicarski junak u dolasku do tri boda bio je trostruki strijelac Renato Steffen, u gostujućem bijegu do 3:0.





Zamijenjen u drugom dijelu

Xhaka je igrao od početka susreta, a zamijenjen je u 66. minuti, nedugo nakon što je zabio gol. Oko njega se na koncu nije dogodilo ništa incidentno po dolasku u Novi Sad, a taj dojam odudarao je od najava u Švicarskoj, gdje se, uz glasove iz Srbije, strahovalo da bi ovo moglo biti jako napeto. O tome smo pisali.

Vladao je mir, na što su se osvrnuli i portali u Srbiji. Jedan od njih, Mondo, skrenuo je pozornost na potez koji je Xhaka imao u Novom Sadu, mimo njegovog gola. Nije sudjelovao u pjevanju himne prije početka susreta.

“Svi čekali vidjeti što će napraviti Xhaka u Novom Sadu: Himnu nije pjevao, a čega se to Švicarska plašila?”, piše Mondo o švicarskom reprezentativcu albanskih korijena.

Dodaje se da Granit Xhaka u Srbiji – nije bitan.

“Prethodnih dana bilo je mnogo pisanja u tamošnjem tisku da će Švicarci imati problema u Srbiji, plašili su se i samog dočeka na aerodromu, a onda su se gotovo razočarali što nitko više ne obraća pažnju na provokatora Granita Xhaku koji je danas izveo svoju ekipu na teren najvećeg novosadskog stadiona”, dodao je Mondo o utakmici u kojoj je Švicarska uvjerljivo slavila.

Podsjetimo, Xhaka je u Srbiji obilježen kao provokator i kao omraženi igrač zbog proslave s gestikulacijom rukama kojim je simbolizirao dvoglavog orla, albanski simbol, nakon što je protiv Srba bio strijelac u pobjedi na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji.









Xhaka se sa Srbima sudarao i gotovo izazvao veći sukob i za vrijeme utakmice na nedavnom SP-u u Katru, također u pobjedi Švicaraca.

Sjetili se i još dvojice

U tekstu na srpskom portalu, sjetili su se i još dvojice igrača albanskih korijena koji igraju za Švicarsku, trenutno ozlijeđenog iskusnog Xherdana Shaqirija te mladog Ardona Jasharija, 20-godišnjaka kojeg također nije bilo u Novom Sadu.

“Što se tiče Xherdana Shaqirija, nije pozvan zbog ozljeede, dok nema ni Ardona Jasharija čiji je dres Granit Xhaka pokazao nakon utakmice protiv Srbije u Dohi, najverojatnije zbog toga što je to i prezime vođe OVK-a”, dodao je Mondo, spominjući Oslobodilačku vojsku Kosova, paravojnu organizaciju koja je u Srbiji postala omražena za vrijeme borbe u kojoj je Kosovo tražilo oslobađanje od Srbije.









O ovom gostovanju pisali su i drugi, a Blic u svojem naslovu na sportskoj stranici Sportal najbolje opisuje kako je sve ovog puta prošlo.

“Švicarci usred Novog Sada ‘petardirali’ Bjelorusiju: Tribine prazne, a konačno nije bilo incidenata s omraženim nogometašem”, stoji u opisu zbivanja s ove utakmice u kojoj je Srbija bila zamjenski domaćin zbog sankcija pod kojima su Bjelorusi.