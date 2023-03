NA POLJUDU SU SVI ČUDNO GLEDALI U OVE VATRENE! Neki su baš bili zbunjeni zbog ovog poteza, evo što se dogodilo…

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hrvatska je na Poljudu u šokantnoj završnici prosula pobjedu te na kraju odigrala 1:1 protiv Walesa. Pomalo neobično, ali Hrvatska je istrčala u gostujućoj kombinaciji.

Iako je razlog logičan jer je kombinacija dresova Walesa crveno-bijela ono što je iznenadilo navijače je zapravo novi brojevi igrača točnije Gvardiola, Perišića i Livaje.

Senator Perišić godinama je nosio broj 4 te s tim brojem uzeo svjetsku broncu i srebro. Međutim, u subotu je istrčao s brojem 14 koji nosi u klubu. Taj broj prepustio mu je Livaja koji je tražio 20. Broj 20 je dobio od Gvardiola koji je tako kao stoper dobio “prirodni” broj 4 prenose Sportske novosti.





Veliko prijateljstvo

Razmjena brojeva nije toliko rijetka u svijetu nogometa. Vidjeli smo je ove godine i u HNL-u kada je Bruno Petković svoju “desetku” prepustio mladom Martini Baturini za kojeg je on smatrao da je dostojan zamjenik velikih Dinamovih “desetki”.

Kada dolazi do takve razmjene ponekad zna doći do određenih sukoba, ali kod nas nije to slučaj jer se dobro zna da u našoj momčadi vlada jedno veliko zajedništvo.

Poznati je slučaj sukoba u Njemačkoj kada je mladi Ter Stengen tražio broj 1 od reprezentativne legende i kapetana Manuela Neuera. Neuer je tada odgovorio: “Ne sviđa mi se što Ter Stegen govori, slobodno mi neke stvari može reći direktno.”