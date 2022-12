‘NA NJIMA JE PRITISAK, A OVO JE DOKAZ DA NAS SE BOJE’! ‘Panika se lako može dogoditi kod njih, ma sijevat će na sve strane’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Sjetite se, a i pogledajte izjave Brazilaca… Nitko nas od dosadašnjih suparnika nije tako respektirao kao brazilski nogometaši i njhov izbornik. To puno znači. A znači da nas se i boje, ozbiljno vam kažem. I trebaju nas se bojati, mi smo dobri. Kad si u četvrtfinalu bez obzira kako si igrao – dobar si”!

Riječi su to Ive Šuška, našeg trenera, s bogatom karijerom, od rada u mladoj reprezentaciji do izborničkog posla u Gruziji. Silno mu je bila zanimljiva trenerska karijera. Od odgajanja velikih hrvatskih talenata, sve do statusa heroja u dalekoj Gruziji. Rođen u Širokom Brijegu, Šušak je svoju karijeru na klupi započeo kao trener mlađih selekcija u Dinamu.

Njegove metode prošli su kasnije brončani iz Francuske te hrvatski i svjetski nogometni velikani Zvone Boban i Robert Prosinečki. Njegov prvi seniorski posao bio je Dinamo, ali onaj iz Vinkovaca. Ostao je jednu sezonu, a zatim otišao u trećeligaša NK Zagreb.





‘Moglo se bolje, ali ljudi, mi smo u četvrtfinalu’

Preuzeo je Zagreb, za glavnog igrača postavio Nikolu Jurčevića te je Pjesnike u dvije godine od treće lige doveo do prve jugoslavenske. Tamo nikad nije zaigrao jer se država raspala, a Šušak je Zagreb u premijernoj HNL sezoni doveo do drugog mjesta. Kruna posla bila mu je vođenje mlade reprezentacije koju je odveo na EURO 2000. Kroz tu ekipu prošli su Bišćan, Mikić, Šokota, Pletikosa, Tudor, Balaban, kao i tragično preminuli Sabolčki.

Pobijedila je ta generacija Španjolsku koja je imala Xavija i Iniestu, Italiju s Pirlom, a slavio je i veliku pobjedu od 6:2 protiv tadašnje SR Jugoslavije, zajednice Srbije i Crne Gore, u Beogradu…

„Nećete me navući da kritiziram igru hrvatske reprezentacije na ovoj svjetskoj smotri. Da se moglo bolje, to je svakome jasno. Ali, da se i s viđenom partijom došlo do četvrtfinala i spektakla s Brazilom, pa to je veličanstveni uspjeh. Biti s osam najboljih na svijetu. A to ne mora biti kraj. Brazil je favorit, na njemu je pritisak. Mislim da se naša momčad nakon svega osjeća dobro. I ne misli da će ispasti s natjecanja. Želi se boriti, to je u njenom kodu. Pa, nije nas u Kataru nitko pobijedio. Meni se osobna najviše svidjela izjava Zlatka Dalića u najavi nadmetanja s Brazilom”.

Što vam se konkretno dopalo u Dalićevim riječima?

„Rekao je on da se Hrvatska ne mora nikoga bojati. Ne zbog osjećaja kojeg igrači trebaju imati protiv suparnika koji su favorizirani. Dalić ističe da Hrvatska posjeduje kvalitetu koja se može suprotstaviti baš svakoj reprezentaciji na svijetu, makar to bio sad i Brazil. Mislim da utakmicu prema našem izvoru može odvesti mirnoća naših igrača. U taj dvoboj se mora ući hladne glave, trezveno. Mora se pristupiti svakom duelu, s osiguračima u obrani. Kao trener znam koji je problem kada se razmišlja kako zaustaviti robusnog napadača kao što je Neymar. Nema tu striktnog pokrivanja, markiranja, neće vam to pomoći„….

Pa, kako ćemo onda s tim Neymarom?









„Tu će presudnu ulogu imati naš vezni red. Jednostavno je, ali teško izvedivo. Naime, treba pod svaku cijenu onemogućavati dostavu dobrih lopti prema Neymaru, posebno u prostor ispred njega. Tu je tajna. Lakše reći nego učiniti. Ali, tako smo prije četiri godine uštopali Messija. Jest, čuvao ga je Strinić, ali je Messi malo dobih lopti dobio. I postao je nemoćan. Bez lopte takvi igrači ne postoje. Samo, nije kod Brazila samo Neymar opasan. Sijevati će na sve strane. Joj, kada bi kojim slučajem bili konkretniji nego dosad, da na primjer povedemo. Pa da vidimo paniku kod njih. Niti bi se onda mogli posve otvoriti zbog straha, niti bi se mogli opustiti u obrani, da im se ne dogodi još jedan primljeni gol. Volio bih da bude tako, bez obzira kako završilo. Samo velike momčadi se znaju izvući iz nevolje, pa ako je Brazil velik, a mi povedemo, neka i bude preokreta. To bi značilo da je ovaj Brazil – pravi„, govori nam Ivo Šušak.

Ali, poštovani treneru, svi se slažu da nam nedostaje opasnosti u napadača, što ćemo s njima?

„Probao je Dalić sve varijante. Da imamo igrača kao nekad Mandžukića ne bi me to sada pitali. Imamo to što imamo, možda je mali problem što se svaki od četvorice napadača ne osječa sigurnim u prvoj postavi. Nitko ne zna što će biti s njime u idučoj utakmici. Valja shvatiti i Dalića, on kombinira, pa se i nešto prilagođava suparniku, traži optimalno rješenje. Ja nemam problem podastrijeti svoje mišljenje i ne tražim da ga se uvaži. Za dvoboj protiv Brazila moj prvi izbor u špici bio bi Bruno Petković. I zbog duel igre, a i mašte. Brazilci vole i s obranom otići visoko, Petkovićev pogled i pregled igre je dobar, mogao bi biti koristan. Ali, isto kao i kod Brazilaca, tu najviše posla ima za naš vezni red. Taj dio postave zadužen je za distribuciju lopti onima skroz gore. Kako uopće ocijeniti napadača koji tijekom svog nastupa ne dobije niti jednu uporabljivu loptu? Razumijete me”?









Bojite li se ipak možda težeg poraza?

„Ma, Brazilci mogu plesati pet dana ako nas možda minimalno dobiju. Što vam je? Nismo mi bez šansi. Snimili su ih naši, a zna se da smo najbolji kad je najteže. Kad smo dogovarali ovaj razgovor rekli ste mi da još nismo odigrali besprijekornu utakmicu. I to je točno. Možda je došlo vrijeme za nešto besprijekorno”.