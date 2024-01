Na Maksimiru se kuha transfer-bomba, Dinamov najskuplji igrač na meti velikana

Prema informacijama kojima barata dobro upućeni Fabrizio Romano, najskuplji eksponat Dinama na meti je europskog uglednika i mogao bi napustiti Maksimir već ove zime. Riječ je o Martinu Baturini, a za njegove je usluge zainteresiran Šahtar iz Donjecka.

“Šahtar Donjeck otvorio je pregovore za dovođenje hrvatskog talenta Martina Baturine rođenog 2003. godine. Pregovori su u tijeku, a Baturina i Marlon Gomes su na vrhu željenih pojačanja za Šahtar”, napisao je talijanski novinar na svom profilu na društvenoj mreži X.

Baturina je najskuplji igrač Dinama i njegovu vrijednost Transfermarkt.de procjenjuje na 18 milijuna eura. Ove je sezone u 26 utakmica upisao dva gola i dvije asistencije, a prošle sezone imao je bolji učinak od sedam golova i 13 asistencija.

🚨🟠🇭🇷 EXCL: Shakhtar Donetsk have opened talks to sign Croatian talent Martin Baturina, born in 2003.

Negotiations are ongoing as Baturina and Marlon Gomes are both top targets for Shakhtar, as revealed today. pic.twitter.com/DTsTOC440e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2024