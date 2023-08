Na Maksimir stigla ponuda teška 20 milijuna eura: Dinamo ima samo dva dana za odgovor

Dinamo je tema ovih dana, kako zbog navijačkih nereda, tako i zbog transfera o kojima se intenzivno piše ovoga ljeta. Ovoga puta tema je Josip Šutalo.

Kako je ovim raspletom Dinamu ostalo tjedan dana praznog kalendara, pa se čini kako će se ipak u međuvremenu pokušati riješiti neke transfer nedoumice.

Dobro informirani Fabrizio Romano tako javlja da je na maksimirsku adresu sletjela službena ponuda za Josipa Šutala, vrijedna 20 milijuna eura, plus dodatni bonusi.

Zainteresiran je legendarni nizozemski Ajax, a Romano ističe da je klub uvjeren kako će ta cifra biti dovoljna za usluge hrvatskog stopera.

Zanimljivo, novinar otkriva da je Ajax navodno – stavio ultimatum. Čini se da Dinamo ima dva dana da odgovori na ponudu Nizozemaca, ili će u protivnom okrenuti fokus na ostale mete na njihovoj šoping listi. Zanimljiva pregovaračka taktika da bi se cijeli proces ubrzao, vidjet ćemo kako će reagirati Modri.

