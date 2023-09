Na Maksimir se vraća trener koji je dobio otkaz u paketu s Čačićem

Nastavlja se HNL, čekaju nas nova uzbuđenja, novi izazovi. Hoće li se Hajduk nakon šoka od Istre vratiti pobjedama, kako će igrati Dinamo na Maksimiru, sve su to pitanja uoči nastavka…

Prvo će na teren Dinamo. Naime, u subotu u Maksimir stiže Slaven Belupo, a predvodi ga novi trener Farmaceuta Roy Ferenčina. Ovo će mu biti drugi trenerski mandat na klupi koprivničke momčadi, koju je prvi put vodio od ožujka 2011. do ožujka 2013. te u 65 utakmica ostvario 29 pobjeda, 18 remija i 18 poraza. Pod njegovim vodstvom Slaven Belupo je sezonu 2011./2012. završio na trećem mjestu hrvatskog prvenstva s dva boda manje od splitskog Hajduka.

Ferenčina je na trenerskoj klupi naslijedio Nizozemca Ricarda Moniza, koji je u prvih sedam prvenstvenih kola ostvario jednu pobjedu, tri remija i tri poraza uz gol-razliku 10:18. Osim u Koprivnici, Ferenčina je bio u ulozi glavnog trenera u zagrebačkoj Lokomotivi, Vinogradaru, albanskoj Škendiji, Hrvatskom dragovoljcu i Kustošiji, a posljednji trenerski posao odradio je kao pomoćni trener Ante Čačića u zagrebačkom Dinamu.





Dobar test za Modre

To može biti i alarm za Dinamo, jer to govori da itekako dobro poznaje današnji Dinamo jer je bio dio plave svlačionice. Ante Čačić je u njega imao apsolutno povjerenje. Sigurno jest da Ferenčina u Maksimir dolazi s ogromnim motivom. Startati na novom poslu sa sjajnim rezultatom protiv Dinama, a to bi bio i osvojeni bod, bio bi mu iznimno snažan vjetar u leđa, prekrasno otvaranje novog trenerskog mandata u Koprivnici.

Slaven Belupo dakako nema niti približno kvalitetan roster kao što ga ima Sergej Jakirović, uostalom, samo jedna pobjeda društva s Apaša u dosadašnjem dijelu prvenstva to najbolje pokazuje.

Kako će se suprotstaviti Modrima tek treba vidjeti, ali sigurno će učiniti sve za – veliko iznenađenje. Bit će i zanimljivo pogledati kako će Farmaceuti igrati nakon odlaska nizozemskog trenera, koji je probao igrati podosta ofenzivno, što inače nije bio stil momčadi iz Koprivnice.

Hajduk? Navodno je lov na ulaznice u Goricu toliki da se očekuje rasprodan stadion, pa domaćini upozoravaju da će na "zapadnoj tribini" biti zabranjeno isticati obilježja Hajduka. Splićanima je u drami Istra oduzele bodove na Poljudu, bilo je i sudačkih "repova", samo se nadamo da ih ovoga puta nećemo gledati.









“Obavještavamo navijače da su sve ulaznice za utakmicu Gorica – Hajduk rasprodane. Na dan utakmice blagajne neće raditi. Vidimo se u nedjelju”, stoji na Instagramu Gorice. Izvjesno je da su ulaznice, sada već po običaju, kupili uglavnom navijači Hajduka, koji će popuniti većinu stadiona.