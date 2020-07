Na današnji otišao najveći hrvatski boksački prvak Mate Parlov: ‘Kako mogu biti nacionalist ako sam svjetski prvak?’

Uz najveću pjevačku i glazbenu zvijezdu, na današnji dan Hrvatska je izgubila i svog najvećeg boksača i jednog od najvećih sportaša u svojoj povijesti Matu Parlova. 29. srpnja 2008. u 60. godini nakon teške bolesti Mate je izgubio svoju životnu bitku, ono što mu je u boksačkom ringu bio gotovo nepoznat pojam.

Mate Parlov rodio se u Splitu 1948. godine, a podrijetlom je bio iz sela Ričica kraj Imotskog. Sa 14 godina preselio je s roditeljima u Pulu, a sa 16 godina krenuo je u boksačku dvoranu. Ostalo je kako kaže poznata fraza, povijest. Njegova borilačka karijera uistinu je impresivna, – u 310 amaterskih dvoboja doživio je samo 13 poraza, a u profesionalnoj karijeri od 29 dvoboja pobijedio je čak u 25, tri puta je bio poražen, a dvije borbe su završile bez pobjednika. U svojoj bogatoj karijeri osvojio je sve što se u boksačkom svijetu, već nakon tri godine treniranja bio je prvak Jugoslavije u poluteškoj kategoriji.

U profesionalnoj karijeri osvojio je 1976. godine naslov europskog prvaka u poluteškoj kategoriji i naslov svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji po WBC-u 1978. godine. Bio je prvi boksač iz socijalističkih zemalja koji je osvojio profesionalnu svjetsku titulu.Mate Parlov jedini je boksač u povijesti tog sporta koji je u istoj kategoriji osvojio olimpijsku, europsku i svjetsku amatersku, te europsku i svjetsku profesionalnu titulu.

U anketi Hrvatske radio-televizije Mate Parlov proglašen je za najuspješnijeg hrvatskog sportaša svih vremena. S nepunom 21 godinom u Budimpešti (1969) je europskoj smotri došao je do finala, a naslov europskog prvaka u poluteškoj kategoriji osvojio je 1976. godine pobjedom nad Talijanom Domenicom Adinolfijem tehničkim nokautom u jedanaestoj rundi. Taj je naslov obranio tri puta.

Na Olimpijskim igrama u Munchenu 1972. godine osvojio je zlatnu medalju impresivno pobjedivši sve protivnike, a u finalu se borio protiv Kubanca Gilberta Carilla. Carillo slovio je kao favorit u finalnom dvoboju olimpijskih igara u poluteškoj boksačkoj kategoriji. U sjajnoj meču prepunom fantastičnih izmjena udaraca, obojica su završavala na podu. No Parlov je na kraju postao olimpijski pobjednik i iz Munchena i donio je u Pulu zlatnu medalju. Doček njegovih sugrađana olimpijskom pobjedniku bio je spektakularan i najveći događaj u povijesti Pule.

Godine 1976. suočio se s budućim deveterostrukim svjetskim prvakom Matthewom Saadom Muhammadom. U njihovoj prvoj borbi u Milanu, dogovorenoj na osam rundi, poražen je nakon odluke sudaca. U ponovnoj borbi s Muhammadom nakon desete runde rezultat je proglašen neriješenim.

Naslov svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji po verziji WBC osvojio je 7. siječnja 1978. godine pobjedom nad Argentincem Miguelom Angelom Cuellom nokautom u devetoj rundi. WBC je naslov obranio pet mjeseci kasnije pobjedom nad četverostrukim svjetskim prvakom Englezom Johnom Contehom.



Izgubio je naslov prvaka u poluteškoj kategoriji po WBC-u porazom od Marvina Johnsona tehničkim nokautom u desetoj rundi (Italija, 2. prosinca 1978.).

Parlov je osim što je bio veliki borac i neustrašiv u ringu, bio poznat kao veliki i skroman čovjek. Zadnji njegov doticaj s boksom bio je na OI u Los Angelesu kad je kao izbornik predvodio boksačku repreznetaciju bivše države. Bio je poprlično pjesnička duša, inspirali su ga brojni poznati hrvatski pjesnici. Tajnu svog boksačkog uspjeah znao je objasniti ovako: “Gonila me želja da uspijem u onome u čemu sam osjetio da sam dobar. Nekakva vatra, kao da sam Prometej, to je volja za postignućem visokih ciljeva. Čim sam krenuo u to, morao sam… Dobro, nisam morao, ali sam tako to doživljavao. Da nisam imao tu upornost i nešto malo talenta, ne bih došao do vrha”.

Jednom prilikom su ga srpski mediji optužili da je hrvatski nacionalist. Mate Parlov je na tu konstatciju odgovorio žestoko, doslovce je boksačkim rječnikom nokautirao one koji su ga tako omalovažili i prozvali:

“Svašta! Pa, kako ja mogu biti nacionalist ako sam svjetski prvak? Mnogi to ne razumiju. Nisu bili ni prvaci države, a često niti sami sebe nisu uspjeli pobijediti. Svijet se divio mojim rezultatima, i svi su me svugdje prihvatali kao svoga, bijeli i crni, svejedno. Upoznao sam svijet, i ne mogu biti ništa doli kozmopolit. Tako ja gledam i na sport i na život”, kazao je u svom odgovoru Mate Parlov.

On je najveći hrvatski sportaš svih vremena, on je uistinu najveći znalo se reći! Kralj ringa, nezaboravni Mate Parlov.

NAJVEĆI USPJESI MATE PARLOVA:

Amaterska karijera:-276 pobjeda-20 nerješenih borba-14 poraza

Profesionalna karijera:-24 pobjede-2 nerješene borbe-3 poraza

Najveći uspjesi:

-8 puta prvak Jugoslavije

-2 puta osvajač Zlatne Rukavice

-5 puta prvak Balkana

1969. – amaterski vice-prvak Europe

1971.- amaterski prvak Europe

1972.- osvajač Olimpijskog zlata

1973.- amaterski prvak Europe

1974.- amaterski prvak Svijeta

1976. – profesionalni prvak Europe

1978.- profesionalni prvak Svijeta