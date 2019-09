NA DANAŠNJI DAN NAPUSTIO NAS JE VELIKAN: ‘Moram raditi, moram trenirati, moram voditi momčad u utakmici. U suprotnom ću poludjeti od bola’

Autor: Dnevno

Vlatko Marković prvi je bivši profesionalni nogometaš koji je postao predsjednik Hrvatskoga

nogometnog saveza. Tu je funkciju obnašao od 1998. do 2012. kada ga je naslijedio Davor Šuker, a on je proglašen počasnim predsjednikom HNS-a. Marković je rođen 1. siječnja 1937. u Bugojnu, a umro je 23. rujna 2013. u Zagrebu. Bolovao je od Alzheimerove bolesti, a posljednje dane života, koje je proveo u bolnici, dobio je upalu pluća koja je dodatno pogoršala njegovo zdravstveno stanje.

Bio je omiljen, Vlatko Marković uživao je ugled u europskoj krovnoj nogometnoj organizaciji što potvrđuje činjenica da je bio prvi Hrvat u UEFA-i koji je predsjedao jednom njezinom Komisijom. Naime, bio je predsjednik Komisije za tehnički razvoj UEFA-e. Nogomet je počeo igrati u Iskri iz Bugojna, zatim je nastupao za Čelik iz Zenice iz kojega prelazi u Dinamo krajem pedesetih godina, kada je otišao na školovanje u Zagreb. U Maksimiru je proveo vrijeme od 1958. do 1965., a potom odlazi igrati u bečku Austriju te kasnije i u drugi bečki klub Rapid. Najveću igračku afirmaciju doživio je igrajući za reprezentaciju Jugoslavije. Na Svjetskom prvenstvu u Čileu 1962. s Jugoslavijom je osvojio četvrto mjesto i bio je izabran u najbolju momčad tog Prvenstva. Za Jugoslaviju je odigrao 16 utakmica i postigao jedan autogol na SP u Čileu. Vlatko Marković je u trenerskoj karijeri vodio Zagreb, Hajduk, tri puta Dinamo, te belgijski Standard iz Liegea, francusku Nicu, a bio je trener i sportski direktor bečkog Rapida. U njegovoj bogatoj trenerskoj karijeri zabilježeno je i da je bio i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Vatrene je vodio od 29. travnja 1993. do 28. veljače 1994. i u tom periodu s Hrvatskom odigrao samo jednu utakmicu i to protiv Ukrajine koju je Hrvatska dobila 3:1.

– Ja sam jedini hrvatski izbornik sa stopostotnim učinkom, znao se šaliti na svoj račun Vlatko Marković.





Za hrvatski nogomet puno je više dao kao funkcionar. Nakon tri godine predsjednikovanja HNS-om, 2001. osigurao je novac uz pomoć FIFA-e da Savez kojemu je na čelu ne bude više podstanar. Naime, kupio je u Rusanovoj 13 kuću koju je pretvorio u Kuću hrvatskog nogometa. Vlatko Marković utemeljio je i Nogometnu akademiju HNS-a na kojoj su se po najvišim standardima UEFA-e školovali mladi hrvatski treneri. Cijeli život posvetio je nogometu, a dok je bio trener Hajduka 1977. u Splitu mu je poginuo i sin jedinac. Nije želio otići s Hajdukove klupe prije četvrfinalne utakmice Kupa kupova protiv bečke Austrije koju je Hajduk izgubio na jedanaesterce.

– Moram raditi, moram trenirati, moram voditi momčad u utakmici. U suprotnom ću poludjeti od bola, rekao je tada Vlatko Marković, a prepuni stadion u Splitu skandirao je njegovo ime kada je izišao na teren.

Vlatko Marković u svojoj nogometnoj i dužnosničkoj karijeri dobio je brojna priznanja. 2002. bio je dobitnik nagrade ‘Matija Ljubek’ Hrvatskoga olimpijskog odbora, a 2008. dobio je godišnju Državnu nagradu za sport “Franjo Bučar”. Bio je nositelj titule Zmaja od Bosne srebrne u Družbi Braće hrvatskog zmaja, te član Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Francuski predsjednik Jacques Chirac 2006. dodijelio mu je orden Viteza nacionalnog reda za izuzetne zasluge u promicanju nogometa u Francuskoj i svijetu. Taj orden u francuskom veleposlanstvu u Zagrebu uručio mu je Michael Platini, tadašnji dopredsjednik Francuskoga nogometnog saveza. 2009. godine dobio je UEFA-ino odlikovanje “Amicale des Anciens” za dugogodišnje aktivno sudjelovanje na raznim dužnostima u europskoj nogometnoj organizaciji.

– Hrvatski nogomet izgubio je jednog od najboljih i najvažnijih nogometnih djelatnika u svojoj povijesti. Bila mi je čast poznavati Vlatka i s njim surađivati, a suvišno je uopće nabrajati čime je sve zadužio Hrvatski nogometni savez, izjavio je Davor Šuker povodom smrti bivšeg čelnika HNS-a.

-Upoznao sam ga kao igrač kada je on bio trener Nice. Marković je imao izvanrednu karijeru kao igrač, trener i nogometni dužnosnik i zbog toga će zauvijek ostati upamćen, izjavio je bivši predsjednik UEFA-e Michel Platini, a Milan Bandić je na Facebooku objavio;

-Smrću Vlatka Markovića hrvatski sport ostao je bez jednog od svojih najboljih nogometaša svih vremena, uglednog sportskog dužnosnika, osvjedočenog domoljuba i počasnog predsjednika Hrvatskoga nogometnog saveza. Našeg Vlatka, s kojim sam imao čast i privilegiju prijateljevati, s njim se družiti i surađivati na mnogim društvenim i sportskim projektima – krasile su plemenite ljudske vrline i visoka sportska etika. Na tom tragu trajno je zadužio zagrebački sport i Grad Zagreb.

U Puli i Medulinu se ove godine prvi puta održao međunarodni turnir za nogometaše do 15 godina, koji nosi ime bivšeg predsjednika Hrvatskoga nogometnog saveza Vlatka Markovića, a na svojim ga je službenim stranicama predstavila i FIFA.