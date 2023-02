MUŽ UVIJEK ZADNJI SAZNA! Nogometaš slučajno otkrio ženinu tajnu

To da muž zadnji sazna na svojoj koži osjetio je rumunjski nogometaš 32-godišnji Kristijan Daminuca, koji je svojedobno važio za jednog od najvećih talenata na Balkanu.

Daminuca je još kao 18-godišnjaka primijetio Inter, potom je bio u gradskom rivalu Milanu, ali se ispostavilo da nema kvalitetu za velike klubove pa čak ni za one u drugoj, a ako i za one u trećoj ligi.

Ipak Kristijan je dobro zaradio od nogometa, ženio se tri put, a zadnja supruga Madalina Daminuca tajila je od svog supruga da je otvorila stranicu na “OnlyFans” na kojoj naplaćuje golišave fotografije i snimke, i razgovara sa svojim sljedbenicima.





On je tolerantan

No Kristijan je isto korisnik društvenih mreža i jednom je tijekom ‘surfanja po netu’ došao je do jedne njene golišave fotografije i vrlo brzo shvatio odakle njegovoj supruzi toliko love. No reakcija umirovljenog nogometaša nije bila nimalo burna, već su se on i njegova supruga sve brzo dogovorili.









“Ta platforma zaista nije ništa pogrešno. Sada je to više predstavljanje modnog ukusa, a ne golog tijela. Imam djecu i znam šta ne smijem raditi, jer želim im dati primjer da ne postoji ništa pogrešno biti dio takve stranice i objavljivati normalne slike”, rekla je Madalina za rumunjske medije i potom dodala:

“Uglavnom postavljam fotografije u donjem vešu, nekad su provokativnije, ali sve je to u granicama normalnog i suprug je super reagirao kad je saznao. Bilo mi je neugodno reći mu kako zarađujem novac i to sam krila od njega na kratko, ali saznao je”.

Madalina opisuje supruga kao slobodoumnog koji nema nikakav problem s tim i dodaje da je podržava i kako nije nimalo ljubomoran zbog toga.

“Ponekad mi pomaže i oko fotografija, znam da će uvijek biti uz mene”, otkrila je zvijezda “Onlyfansa”.