MUNJA UZDRMALA MOMČAD HRVATSKOG REPREZENTATIVCA! Jedan zvuk sve zabrinuo prije uzlijetanja

Dok je momčad putovala na zahtjevno gostovanje u Denveru, klupski avion Los Angeles Clippersa je prilikom uzlijetanja za odlazak na taj susret doživio udar groma u stražnji dio, a po informacijama koje su potom došle, sve je pratio zabrinjavajući zvuk prije nego je avion poletio.

Motori su na trenutak utihnuli, a potom, nakon udara, ubrzo je slijedio povratak na staro, ali ipak i s posljedicama koje su ostale na avionu.

Nakon što su igrači kluba čiji je član hrvatski reprezentativac Ivica Zubac sletjeli u Denver, otkriveno je da je otpao dio boje s repa aviona, u stresnoj situaciji koja je pogodila momčad nedugo nakon što se Clippersima dogodio poraz u povijesnoj utakmici protiv Sacramento Kingsa.

After jarring plane lightning strike, comeback Clippers fade in OT loss to Nuggets https://t.co/pSQhrN5IBi

— Los Angeles Times (@latimes) February 27, 2023