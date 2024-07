Mukotrpan put obitelji junaka Eura: Majka mu je gladna i trudna propješačila Saharu

Španjolska nogometna reprezentacija je nedjeljnom 2:1 pobjedom protiv Engleske osvojila svoj četvrti naslov europskog prvaka. U idealnu momčad Eura uvršteno je čak šest španjolskih nogometaša, a među njima je i Nico Williams (22).

Uz njega, u idealnu su postavu izabrani Mike Maignan (Francuska), Kyle Walker (Engleska), Manuel Akanji (Švicarska), William Saliba (Francuska), Marc Cucurella (Španjolska), Rodri (Španjolska) Daniel Olmo (Španjolska), Fabian Ruiz (Španjolska), Lamine Yamal (Španjolska) i Jamal Musiala (Njemačka).

Nico Williams, napadač Athletic Bilbaa, skrenuo je na sebe pažnju javnosti na Euru u Njemačkoj i u tandemu s Lamineom Yamalom sijao je strah u redove protivničkih obrana. Na terenu djeluju jako uigrani, a izvan njega su veliki prijatelji.

The story of Nico Williams, who is playing the best football of his career, is a modern tale of human trafficking, hope, emigration and love of strangers

Nico (and Iñaki) parents, María and Felix, travelled from Ghana in search of a better future. They used their savings to pay… pic.twitter.com/hrSlWvxhdL

