MUKE VATRENIH ZA 2020. SU NAPOKON GOTOVE: Evo što nam donosi budućnost i ‘paklena’ 2021.

Kao što je izbornik Dalić rekao svi smo jedva čekali da ovaj ciklus reprezentacije u Ligi nacija završi kako bi se napokon mogli početi pripremati za Euro koji će se igrati na ljeto sljedeće godine, no još se uvijek ne zna u kojem formatu.

Ovu čudnu godinu smo na kraju završili “čudno uspješno” mada se nakon plasmana na Euro nismo uspjeli nauživati pobjeda naše reprezentacije. Skor Vatrenih u 2020. je dvije pobjede, remi i pet poraza uz stvarno zabrinjavajuću gol razliku 14:20.

Ipak ciljevi su ostvareni, ostali smo u elitnom društvu Lige nacija, a sada trebamo malo pogledati prema budućnosti i što nam ona donosi.

Prva stvar je izvlačenje skupina za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Zurichu 7. prosinca kada ćemo saznati protivnike u našoj skupini. Europske kvalifikacije održat će se između ožujka i studenog iduće godine, a izvlačenje će biti virtualno, odnosno bez nazočnosti predstavnika nacionalnih federacija zbog pandemije koronavirusa.

U europskim kvalifikacijama 55 reprezentacija bit će podijeljeno u pet skupina s po šest momčadi i pet skupina s po pet ekipa. U svakoj će skupini odigrati po dva meča međusobno. Deset pobjednika skupina kvalificirat će se izravno na SP, a deset drugoplasiranih, te dvije reprezentacije iz Lige nacija igrat će dodatne kvalifikacije. Dobra je vijest da imamo status nositelja.

Nakon što ćemo saznati protivnike sljedeće okupljanje reprezentacije je najvjerojatnije u ožujku, a do tada će Dalić morati pošteno promisliti kako i s kim u kvalifikacije i na Europsko prvenstvo.

Nakon uvodnih utakmica kvalifikacija, koje ćemo saznati nakon izvlačenja, Vatrenima predstoji put na Europsko prvenstvo koje za sada organiziraju 12 gradova u 12 država, ali to se može promijeniti radi korona krize no pričekajmo razvoj situacije do proljeća 2021. kada ćemo svi biti pametniji.

Ako sve ostane u planovima Uefe prva utakmica koju ćemo odigrati na Euru bit će ona na Wembleyju protiv Engleske 13.06. 2021. godine u 15 sati.

Engleska i Hrvatska odigrale su do sada 10 međusobnih susreta, a Englezi imaju pet pobjeda, dvije utakmice su završile neriješeno, dok je Hrvatska zapisala tri pobjede. Naravno najvažnija pobjeda bila je u polufinalu u Rusiji koja nas je odvela u finale Svjetskog prvenstva.

Englezi koji su u Rusiji bili s mladom momčadi sigurno su zapikirali Euro kao natjecanje koje bi mogli osvojiti jer im je velika osovina momčadi sada samo starija i iskusnija par godina.

Nakon Engleske, reprezentacija seli u Škotsku na Hampden park u Glasgowu na kojem će 18.06. od 18 sati igrati utakmicu protiv uvijek neugodne Češke, a nadamo se uspješan prolaz skupine zatvorit ćemo utakmicom sa Škotskom 22.06. od 21 sat.

S Česima smo se do sada susretali samo tri puta, a prvi put davne 1996. u Maroku na Kupu Kralja Hassana kada smo bili bolji nakon izvođenja jedanaesteraca. Druga utakmica bila je prijateljskog karaktera 2011. kada je u Puli naša reprezentacija slavila s 4:2. Posljednji put igrali smo na Euru 2016., a pobjednika nije bilo, završilo je 2:2.

Zadnji suparnik Škotska, iako reprezentacija koja nije iz vrha europskog nogometa, nama je u prošlosti zadavala dosta problema. Sa Škotima smo do sada odigrali pet utakmica od kojih smo izgubili dvije, a tri smo igrali neriješeno tako da i oni spadaju među reprezentacije koje nikada nismo pobijedili. Prvi puta smo se sa Škotskom susreli u kvalifikacijama za SP prije 20 godina i obje utakmice smo igrali neodlučeno. Nakon toga uslijedila je opet prijateljska utakmica bez pobjednika da bi nas Škoti u kvalifikacijama za SP u Brazilu pobijedili dva puta. U prvoj utakmici u Zagrebu bili su bolji 1:0 dok su na Hampden parku slavili s dva gola u našoj mreži.

Iz svega priloženog a gledajući ovu specifičnu 2020. godinu pred Hrvatskom stoji jedna izuzetno naporna kalendarska godina u kojoj ako Dalić ne posloži reprezentaciju kako se spada može doći do tektonskih poremećaja.