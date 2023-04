MUČILI SU OVE HRVATE, NIJE SE HRVATSTVO TOLERIRALO! Tajna jugoslavenska policija ubacila se u njihove redove, a pamte se njihove gadne smicalice

Autor: Andrija Kačić Karlin

Priča je složena, poučna, gruba, ali i istinita. Svjedočanstvo je jednog vremena. Riječ je o odnosu tajne jugoslavenske policije (UDBA) i sporta, kroz prizmu praćenja i kažnjavanja navijača.

Uprava državne sigurnosti, skraćeno UDBA ili UDB, bila je tajna policija za vrijeme druge, komunističke Jugoslavije, a nastala je 1946. godine preustrojem OZNE u vojnu obavještajnu službu KOS i civilnu UDBA-u. Pomoću brojnih doušnika služila je i kao sredstvo zastrašivanja i terora protiv disidenata te kritičara režima.

UDBA je bila ustrojena na razini federalnih jedinica, te su novonastale države na području bivše SFRJ nastavile koristiti i te državne strukture na svojem području. Utemeljenjem hrvatske države u travnju 1991. godine je u Hrvatskoj Služba državne sigurnosti preimenovana u “Službu za zaštitu ustavnog poretka”, koja je sudjelovala i u Domovinskom ratu.





UDBA je djelovala i u sportu

UDBA je nastala u ožujku 1946. godine, i to nakon reorganizacije OZNE, službe pod čijim su nadzorom i koordinacijom učinjeni zločini nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima nakon Drugoga svjetskog rata. Nadalje, 1966. godine UDBA je preimenovana u Službu državne bezbednosti. Ona se kao civilna protuobavještajna služba nalazila u sastavu SSUP-a (Savezni sekretarijat unutarnjih poslova, “sekretarijat” je u to doba bio naziv za ono što se u većini država zove “ministarstvo”), sastojala se od četiri glavna odjela koji su se bavili.

Po izvješćima hrvatske Službe državne sigurnosti iz razdoblja od 1979. do 1990. godine, glavne preokupacije su bile praćenje političkih disidenata i osoba koje dolaze u kontakt s njima, praćenje rada vjerskih zajednica kao stalnog izvora neslaganja s komunističkim sustavom, praćenja aktivnosti “neprijateljske emigracije” i rada stranih obavještajnih službi.

UDBA je djelovala i u sportu, kao što je djelovala i u svim poljima javnog i društvenog života. Mnogi brojne odlaske zagrebačkih nogometaša u Partizan, od kojih su neki nastupali i za reprezentaciju NDH, smatrali i konspirativnim poslom ove tajne policije.

No, UDBA je posebno djelovala u hrvatskom sportu na praćenju navijača. Koji suu svojim istupima na tribinama uvijek i pod cijenu kazni isticali hrvatsko domoljublje, kao i želju za neovisnom hrvatskom državom. I takva praksa tajne policije bila je posebno izrađena u posljednjoj dekadi bivše države, Jugoslavije.

Navijačke skupine ocrtavale su politička raspoloženja i stavove koji su početkom 1990. doveli do neizbježnog raspada komunističke države, SFRJ. Političke stranke u bile su tada zabranjene. Otpor režimu pokazivao se na tribinama.

Pa, malo da se podsjetimo… U travnju 1989. godine Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova SR Hrvatske, ili javnosti poznatija UDBA, pokrenula je operativno istraživanje Stadion.









Tek otvaranjem arhiva u neovisnoj Hrvatskoj počelo se otkrivati kako je UDBA radila po pitanju navijačkih skupina. A nije to bilo tako davno… U spisima tajne policije stajalo je i ovo:

„U cilju svestranog sagledavanja i ocjene pojava javnog nacionalističkog i kleronacionalističkog istupanja i sukobljavanja pojedinaca i grupa na sportskim manifestacijama koje postaju sve složeniji sigurnosni problem i van ovih manifestacija, kao i radi produbljivanja saznanja odnosno potvrde ili odbacivanja pretpostavke o uzrocima i karakteru navedenih oblika neprijateljskih djelatnosti, predlaže se zavođenje operativnog istraživanja ‘Stadion’“,

Eto, baš to piše u spisu kojeg su potpisali Darko Starčević, načelnik Prvog odjela, inače zaduženog za obradu takozvanog unutarnjeg neprijatelja, zatim zamjenik republičkog sekretara Đuro Pešut te u konačnici republički sekretar Vilim Mulc.









Lako je za shvatiti. UDBA je dobila zadatak, kao svaka tajna policija na svijetu, da ušutka neprijatelja, što su navijači tako skloni hrvatskoj ideji zacijelo i bili. Navijači koji su svako malo spominjali – Hrvatsku – postali su veliki sigurnosni problem u bivšoj državi.

U travnju 1989. godine u zagrebačkom središtu Službe državne sigurnosti Socijalističke Republike Hrvatske, čelnici UDBE su odlučili pokrenuti operativno istraživanje “Stadion”. Vodeći se načelom “brini se za svoje navijače, a Srbima ostavi njihove”, Služba je u odluci upućenoj nižim operativnim razinama u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci napisala: “Obavještavamo vas da je u SDS RSUP-a SRH zavedeno operativno istraživanje ‘Stadion’ u vezi s najavom javnih nacionalističkih i kleronacionalističkih istupanja i sukobljavanja pojedinaca i grupa na sportskim manifestacijama.”

Ajmo koje desetljeće unazad. Slični dokumenti postoje i iz 1950. godine. UDBA je još tada pratila Hajdukove navijače. I ona utakmica protiv Crvene zvezde je opisana na desetak stranica. Torcidu su pratili od polaska iz Zagreba do dolaska u Split, kao i na povratku. U toj skupini prvih ‘torcidaša’ od 150 do 200 ljudi, što su došli iz Zagreba, bilo je masu partijaša, kao i udbaša, i to ne ubačenih, nego istinskih navijača Hajduka. Dakle, UDBA je pratila UDBU.

Ali, nije sve bilo tako jednostavno. UDBIN proces istrage Torcide 1951. godine bio je tek početak patnje za neke od okrivljenika, koji se nakon dugotrajnog isljeđivanja u istražnom zatvoru te formalnog suđenja nastavljao u nekom od zatvora, da bi se i nakon izlaska na slobodu proces obrade nastavio. Za neke od njih, poput Vjenceslava Žuvele, istraga te tajne policije, nikad nije završavala. Vjenceslava Žuvelu. najistaknutijeg člana Torcide UDBA je zatvarala, proganjala i pretresala stan, po svjedočenjima obitelji, sve do devedesetih godina i njegove tragične smrti od posljedica prometne nesreće u Splitu 27. kolovoza 1990. godine.

U svojim zapisnicima UDBA ima crno na bijelo: Jasno je, 1988. i 1989. godine započinje transformacija Torcide iz nacionalne u nacionalističku skupinu navijača. Torcida svoje navijanje skoro na svakoj utakmici Hajduka ističe kroz nacionalnu pripadnost, to potvrđuje posljednja učestala skandiranja ‘Mi Hrvati…’. Osim toga, sve su brojnija isticanja republičkih zastava”.

Praćeni su i pritvarani, te osuđivani navijači. I u Splitu, i u Zagrebu, ali i na gostovanjima Dinama i Hajduka širom Jugoslavije. Hrvatstvo na tribinama se nije smjelo tolerirati, bila je sintagma UDBE.

U spisima te jugoslavenske tajne policije koja se bavila Dinamovim navijačima, pod imenom BBB, priznaje se da se do otvaranja operativne akcije ”Stadion„ nitko nije bavio ”Bad blue boysima”. To je bio zapravo poziv da se na njih zbog „hrvatovanja„ krene jače i oštrije. Tako je i bilo.

Sjećaju se stariji Dinamovi navijači i smicalica tajne policije i progona i nepravdi, ali i zatvorskih kazni. Tribine su malo-pomalo postajale mjesto gdje se dalo uvidjeti da Jugoslavija neće još dugo. UDBA je to pokušavala prevenirati, pa spriječiti, očito bezuspješno.

No, metode tajne policije bile su okrutne. Tvrdi se tako da je pojava heroina u redovima najuže jezgre Torcide iz osamdesetih godina zapravo i djelo, nakana tajne policije. Ovisnost o heroinu desetkovala je jaku navijačku skupinu.