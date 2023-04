‘MUČENJE JE DA OVO PONOVNO PROLAZIM’! Bolne riječi supruge Modrićevog suigrača, pričala o teškoj traumi

Nastavlja se priča oko teškog incidenta nakon što su jučer u španjolskom prvenstvu igrali Real Madrid i Villarreal, s vijestima da je Realov Fede Valverde udario protivničkog igrača Alexa Baenu na parkiralištu nakon utakmice, a u skandal o kojoj se piše i govori posredno je bila upletena Valverdeova supruga Mina Bonino.

Razlog za to su riječi koje su odjeknule, a pripisuju se Baeni, sa spominjanjem da je ružno verbalno ‘udario’ na Valverdea za vrijeme jednog njihovog ranijeg susreta, uz riječi o riskantnoj trudnoći supruge Realovog igrača i opasnosti od gubitka djeteta. “Sad plači jer ti se dijete neće roditi” – to je Baena navodno rekao Valverdeu, a nakon što je to odjeknulo, Baena je takve riječi opovrgnuo, no posljedice teške priče su ostale.

O njima se na Twitteru izjasnila i Mina Bonino. Valverdeova supruga približila je dramu koja je prošla sa svojim dragim, s riskantnom trudnoćom i opasnošću od spontanog pobačaja. To se ipak nije dogodilo, no posljedice traumatičnog iskustva su ostale, a Bonino je istaknula da joj je jako teško ponovno sve proživljavati nakon što je priča još jednom postala aktualna.

“Mučenje je da ovo ponovno prolazim”, otvorila se Bonino o teškim trenucima.

“Već je ranije bilo poznato da nešto nije u redu”, dodala je, spominjući da su do nje došla pitanja kada se točno znalo za njezine poteškoće u trudnoći i je li to Alex Baena mogao znati pa o tome pričati Valverdeu.

Mina Bonino, Valverde’s wife, responds, claiming that there were already rumors about the miscarriage scare in January.

