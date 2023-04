MRŽNJA IZMEĐU OVIH HRVATA JE ZASTRAŠUJUĆA! Nekad su se zajedno borili protiv ‘odmazde’ s istoka, a sad se napadaju i noževima!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Iako nedjeljni derbi Hajduka i Dinama u Splitu nema neku rezultatsku važnost, jer prvenstvo je praktički pa riješeno, opet bi nogometaši i treneri trebali biti u prvome planu u najavi naše najveće utakmice, naših najvećih klubova.

Ipak, to nije tako. Derbi gromoglasno najavljuju navijači, ultrasi, iz oba tabora, i to s neprimjerenim, grubim i zastrašujućim rječnikom. Navijači koji su se dosad pomlatili tko zna u koliko navrata. Mržnja koja vlada iz njihovih istupa jest i zastrašujuća, ne samo upozoravajuća.

Opet ćemo gledati sliku sa stotinama pripadnika specijalne policije koji čuvaju sigurnost jednog sportskog događaja, a možda ćemo opet čitati o tučnjavama, premlaćivanju, razbijanju, vandalizma, kao nakon tolikih derbija…





Huliganizam se oteo kontroli

Zbog silnih i učestalih i prethodnih incidenta naših, nazovimo ih tako, ”navijača”, samo nam se nameće pitanje – zar im doista kao društvo ne možemo stati na kraj, naš Savez, pa Dinamo i Hajduk i Rijeka godišnje plate Uefi i Fifi po nekoliko stotina tisuća švicarskih franaka u ime kazni i nereda na tribinama? Donijeli smo svojevremeno i Zakon o navijačima, kopiju svojevremenog britanskog zakona, samo s umanjenim kaznama. I ništa nije pomoglo. Nereda ima stalno, jedino što je kontinuirano u hrvatskom sportu to su – neredi navijača.

Navijački huliganizam, kojega smo kod nas svjedoci u posljednjih više od tridesetak godina, u prošlih je nekoliko godina doživio kulminaciju i gotovo je nevjerojatno kako još nema žrtava. Ne tako davno na odmorištu autoceste u Desincu samo slučajno nisu dolazili pogrebnici. Očito, prva smrt na našim tribinama samo je pitanje trenutka, koliko god okrutno zvučala ta konstatacija. I opet sami sebi moramo priznati sljedeće: za to što nam se događa na sportskim posredno krivci smo svi.

Uprave nogometnih klubova, Hrvatski nogometni savez, policija, pravosuđe, političari, novinari, javnost…, poduža je lista posrednih krivaca koji su svi dugo, predugo zanemarivali opasnost od huligana. Iritantno je s kolikim podilaženjem uprave naših klubova komuniciraju s navijačima. Osim toga klubovi, nerijetko u želji za uspjehom, svjesno podgrijavaju atmosferu do usijanja, nakon kojega više nema mirnoga povratka.

Ne samo što nam je zemlja u grču zbog huligana pa Zagreb i Split u jednoj su vrsti „rata“ zbog tih huligana. Dugo to traje, predugo, a nije se riješilo. Pale se i uništavaju automobili, ljudi se bodu noževima, prebijaju letvama i bejzbolskim palicama. Obični ljudi strahuju kada idu iz jedan u drugi grad, Zagrepčanin drhti zbog parkiranog automobila u Splitu, Splićanin ne voli ni doći u Zagreb jer nema kuda s automobilom.

I sada utakmicu igraju Hajduk i Dinamo i navijači jedni drugima priopćenjima nude samo prijeteći govor mržnje, dočim mediji takve postupke izvlače kao poslasticu dana, misleći da si tako podižu promet ili čitanost, zanemarujući pritom društvenu korist, jer ovo je propagiranje društvenog zla.

Zaista je teško danas pratiti nogomet, kamoli pisati o njemu. Govorimo iz naše, hrvatske perspektive. Svi, baš svi su bitniji od nogometaša i trenera. Taj nogometni teatar apsurda u kojem nogometaši igraju sporednu ulogu, zapravo su čak statisti, umara i obeshrabruje i najzagriženije nogometne fanatike. Igraju se utakmice, kola, derbiji, a u prvome planu nisu akteri, nego oni unaokolo. Predsjednici klubova, disciplinski suci, navijači, huligani, policajci, istražitelji, novinari… Nogometaši? Oni su u zadnjem planu. O svima njima se više piše nego o nogometašima na travnjaku.









Što to znači? Dvije su varijante odgovora. Ili nam je nogomet toliko loš i očajan da malo koga zanimaju zbivanja na terenu, pa se prirodno fokus okreće na stranu. Ili nogomet i nije tako loš, samo smo kao društvo toliko zastranili da nam je sve bitnije gdje se može politizirati, svađati, nametati nego jedna obična, inače prekrasna igra, koja se zove nogomet.

Nogomet nam ubija mržnja navijača. Skloniji smo stoga drugome odgovoru, zaključku. Bolest netrpeljivosti jedni prema drugima, nije tu bitna ni nacionalnost, ni klupska opredijeljenost, ni simpatija, nego jednostavno – biti protiv – i to pod svaku cijenu – poput epidemije zarazila je većinu i teško je cijelu situaciju oko nogometa vratiti na poželjno, nazovimo ga normalno stanje.

Problem s navijačima nije hrvatski specifikum, nema zemlje zapadne demokracije, pa ni tranzicijske, koja se ne suočava sa sličnim nemirima. Neovisno o tome sadrže li oni tek iskonsko huliganstvo ili oblike političkog bunta i neposluha, kako to poneki u nas žele objasniti. I većina tih zemalja u strategiji borbe protiv divljanja na nogometnim utakmicama računa na pun doprinos klubova, saveza, policije, pravosuđa, političara, novinara… Hrvatsko društvo odavno je izgubilo bitku s huliganima na sportskim terenima.









Evo što danas imamo, vidimo u navijačkim najavama derbija. Kakav Livaja, kakav Petković, koga zanima Krovinović ili Baturina. Bitniji je navijač koji prijete ovome drugome što će uopće doći na stadion, važniji su predsjednici klubova od igrača, a najbitniji naposljetku, nakon utakmica, postaje disciplinski sudac. Valja sve to pokažnjavati i otrpjeti pritom sve silne uvrede i optužbe. Nogomet je samo kulisa našoj nesposobnosti da uživamo u jednoj igri koja se istoimeno i zove.

Antagonizam i povijest sukoba Torcie i BBB seže daleko u povijest. A nekad nije bilo tako, ta sedamdesetih i osamdesetih godina Dinamovi i Hajdukovi navijači zajedno su bodrili svoje klubove. Još se pamte povici „Savka-Tripalo – Hajduk-Dinamo”. Ili „Hajduk i Dinamo dva su kluba bratska, s njima se ponosi čitava Hrvatska”.

Pjevalo se zajednički „Samo nas nebo rastaviti može” krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina kada je u Hrvatskoj počela stizati demokracija. No, usijane glave su i to bratstvo uništile. Svašta se izdogađalo, bilo je premlaćenih Dinamovaca do invalidnosti nakon splitskih utakmica, kao što je bilo i ljudi, štoviše čak i ratnih invalida, Hajdukovih navijača, pobacanih s gornje istočne tribine maksimirskog stadiona. Antagonizam je postao sve jači i gnjusniji, pa tako danas za vrijeme derbija praktički imamo ratno stanje.

Posljedice huliganizma tako su se proširile i na običan puk koji mora trpjeti i strahovati zbog nekakvog nogometnog antagonizma. Ne, nema tu dodirnih točaka s nogometnim antagonizmom, već je riječ o pukoj i beznadnoj obijesti koju sami trpimo i toleriramo, time je i potpirujemo.