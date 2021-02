MRCINA OD AUTA SPASILA ZVIJEZDI ŽIVOT: Bez ovog ljepotana od 300 tisuća kuna Tiger možda danas ne bi bio živ

Tiger Woods oporavlja se nakon teške prometne nesreće u Kaliforniji gdje je pukom srećom uspio ostati živ.

Osim sreće pomogao mu je i njegov automobil. SUV Hyundai Genesis GV80 luksuzan je terenac, a ovaj proizvođač je poznat da često surađuje s golferskim zvijezdama.

Iako je automobil nakon ovakve nesreće u nevoznom stanju, može se reći kako je uz sreću upravo auto najviše zaslužan što je Tiger ostao živ.

Radi se o luksuznom izdanju od 300 konjskih snaga. Ima pogon na sva četiri kotača, čak 10 zračnih jastuka koji su odigrali ključnu ulogu u spašavanju njegovog života.

Vrijedi 50 tisuća dolara što je oko 310 tisuća kuna.

