MOŽE SE DINAMO ŽALITI, ALI BJELICA JE MAJSTOR: Hrabro grabi prema naslovu, a Modri ovo moraju popraviti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ništa ne može oduševiti kao derbi, kao što ništa ne može razočarati kao derbi. Gledali smo jednu borbenu, nimalo atraktivnu, ali žustru utakmicu. U kojoj su izostajali majstorski potezi, no nikome i nije bilo do njih. Bila je to čista borba za život. Igrali su prvi i drugi na ljestvici, rezultat ove utakmice može biti ključan u determiniranju cijelog prvenstva. A i ne mora.

Nismo gledati, dakle, spektakularni nogomet, ali i nakon ovakvog ne odveć kvalitetnog derbija ima onih koji su presretni i onih drugih kojima je muka od svega.

Da, Osijek je ispao uspješniji. Poslovično oprezan, napose u obrani, dočekao je svoju prigodu nekoliko minuta prije kraja, opet je strijelac pobjedonosnog gola, kao i neki dan u Puli protiv Istre, bio Antonio Mance. Koji je odlično iskoristio smotanost Šutala i Teophile-Catherinea i iz neposredne blizine poslao loptu Livakoviću kroz noge.

Bjelica je majstor

Osijek je tako izbio na čelo prvenstvenog poretka, iako Dinamo ima utakmicu manje, onu odgođenu protiv Hajduka.

Dinamo je imao i posjed lopte, čak katkad i bolje akcije, pa i sjajnu priliku Oršića, kao i njegov sjajan pokušaj iz slobodnog udarca u kojem je vratar Ivušić pokazao zašto je reprezentativac. I sve se to zgodilo samo koju minutu prije gola Osijeka.

Kad je pao gol Osijek se povukao u rov, barem je za taj dio igre Nenad Bjelica majstor. Teško stečeno vodstvo želio je pošto-poto očuvati. Takvo ponašanje postao je već zaštitni znak ovakvog Osijeka kojeg vodi Bjelica. I sada je ispalo svrsishodno.

Realno, nakon sjajne partije Dinama protiv Seville očekivala se bolja partija Kopićeve momčadi. Očito je umor i pritisak remotivacije učinio svoje, Ruku na srce, Dinamu je ova utakmica bila bitnija nego ona neki dan protiv Seville.

Međutim, da je ovo Osijeku velika pobjeda kao cijela Panonija u to nema nikakve sumnje. Žaliti će se zacijelo Dinamo na nedosuđeni jedanaesterac kada se činilo da je Bralić igrao rukom. No, VAR se nije javljao. Zaključak? Osijek je pobjedu zaslužio. Zaista je bio agresivniji, žedniji krvi. To je na kraju i presudilo. Ta, Dinamo je na ovoj utakmici imao sam šest prekršaja. Fascinantno za utakmicu godine.









Sad je Dinamu u namjeri obrane naslova zaista gusto.