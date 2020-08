MOŽE LI SE OSIJEK TRGNUTI PRIJE BASELA? Potrebna je barem jedna pobjeda

Autor: HINA

Na ždrijebu 2. kola kvalifikacija Europske lige nogometaši Osijeka u ponedjeljak nisu imali sreće, umjesto austrijskog Hartberga ili češkog Jabloneca dobili su švicarski Basel, koji je u nedavno završenoj sezoni igrao četvrtfinale Europske lige.

“Jako težak suparnik, vidi se to i po njihovom koeficijentu kojega imaju u Europi. S druge strane, ipak je dobro da ćemo igrati na domaćem terenu, iako ne možemo računati na podršku naših navijača. U jednoj je utakmici ipak sve moguće, bez obzira na to što su oni prije 20 dana igrali u četvrtfinalu Europske lige protiv Šahtara, a prije toga su bili vrlo uvjerljivi u dva ogleda s Eintrachtom iz Frankfurta. Vidim da su jučer izgubili finale švicarskog Kupa, a i nemaju više primat u domaćem prvenstvu. No, riječ je o klubu koji ima višestruko veći proračun od našeg i sigurno nas očekuje vrlo zahtjevna zadaća. Sezona nam je loše krenula, no možda je baš ogled s Baselom šansa da se vratimo u pozitivu nakon serije derbija u domaćem prvenstvu. Možda je to prednost za nas da igramo teške utakmice prije europske premijere”, rekao je, kako prenosi internetski portal Osijeka, trener Ivica Kulešević.

Basel je klub vrlo bogate tradicije, osvajač je brojnih trofeja u švicarskom nogometu i stalni sudionik natjecanja pod okriljem Uefe. Bili su 20 puta prvaci Švicarske, od toga osam puta zaredom u razdoblju od 2010. do 2017. Kroz njegove su redove prošli brojni poznati nogometaši, a vrlo dubok trag su ostavila i dvojica Hrvata, Ivan Rakitić i Mladen Petrić. Basel je prošle sezone u domaćem prvenstvu bio treći, iza prvaka Young Boysa i St. Gallena.

“Jako ozbiljan protivnik, bez ikakve dvojbe. Eto, već po nekoj tradiciji mi već u 2. pretkolu dobivamo momčadi koje bismo trebali eventualno očekivati u play-offu. Gledao sam ih prošle zime uživo dok smo bili na pripremama u Marbelli, kada su odmjerili snage sa Stuttgartom. Uvjerio sam se i tada, ali i kroz njihove odlične igre u Europskoj ligi, da su vrlo kvalitetni i posao će nam sigurno biti težak. Unatoč lošem ždrijebu sigurno se nećemo predati, nego ćemo ih pokušati iznenaditi. U jednoj utakmici uvijek je sve moguće, tako da ćemo se i mi nadati prolazu u sljedeći krug kvalifikacija”, ocijenio je sportski direktor Alen Petrović.