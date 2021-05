MOŽE LI OVAJ HAJDUK SKINUTI DINAMO SLJEDEĆE SEZONE? Jedna stvar je ključna u lovu na ‘podvig svih podviga’!

Autor: F.F

Hajduk Split imao je turbulentnu sezonu iza sebe. Od katastrofalnih rezultata i perioda bez trenera i sportskog direktora, pa do sjajnog niza u kojem su uspjeli izboriti četvrto mjesto i nastup u Europi.

‘Proljeće’ za Hajduk krenulo je onog trenutka kada je dužnost predsjednika uprave kluba preuzeo Lukša Jakobušić, čovjek s godinama iskustva u sportu, ali ne i u nogometu.

Sjajno je započeo priču, doveo je kao sportskog direktora čovjeka koji je izgradio Goricu kakva nam je danas poznata, Mindaugasa Nikoličiusa, a onda su zajedno na klupu postavili Paola Tramezzanija.

Od kraja do vrha tablice

Hajduk je u tom trenutku bio u katastrofalnoj situaciji. Najbolji igrač i kapetan Mijo Caktaš, potjeran je iz prve momčadi jer se s upravom nije mogao dogovoriti oko novog ugovora. Potez je to koji javnosti nije dobro sjeo, ali bilo je očito da Jakobušić i Nikoličius žele pokazati na primjeru što je njihov plan u vođenju Hajduka, a to je: Nitko nije veći od kluba, pa ni najbolji igrač i kapetan! U cijelu priču dobro se uklopio i Paolo Tramezzani, pravi talijanski trener.

Tramezzani je posložio momčad koja je izgledala izgubljeno, činjenica je da igra defanzivni nogomet, ali cilj opravdava sredstvo. Tramezzani i Hajduk digli su igru na razinu više te su na kraju izborili Europu. Dovedeni su i igrači koji su pomogli Tramezzanijeve ideje prebaciti u stvarnost, igrači s iskustvom igranja u najjačim ligama: Aleksandar Kačaniklić, bivši igrač Liverpoola i Fulhama, Marco Fossati, čovjek s dugogodišnjim iskustvom u Seriji A te najvažniji dvojac; iskusni, provjerni vratar Lovre Kalinić koji je stigao na posudbu iz Aston Ville te Marko Livaja, igrač koji već desetak godina igra u najjačim europskim ligama. Koliko je upravo taj dvojac bio važan?

Kalinić je napokon unio sigurnost u posljednju liniju splitske momčadi, nešto što je neizmjerno nedostajalo. Osim što je provjeren vratar, reprezentativac, on je navijač i dijete Hajduka, netko kome će igranje za Bile biti čast, a ne pitanje dobrog ugovora i mogućnosti za neki transfer u budućnosti. On je vođa i dobri duh svlačionice, golman koji svojom kvalitetom podiže obranu Hajduka na viši nivo. Marko Livaja je igrač čiji je talent neupitan, no ono što ga prati kroz cijelu karijeru je njegov pristup nogometu. No, slično kao i Kalinić, Livaja uživa i živi za Hajduk. On je napadač, krilo, desetka, sve po potrebi. On je igrač koji svojom kvalitetom može riješiti utakmicu u HNL-u kada momčad ‘zašteka’, a može to napraviti svako kolo.

Bitno je da upravo ti igrači ostanu, a da se mladi nastave razvijati

Jako je bitno da Hajduk sljedeće sezone zadrži Livaju, Kalinića i Fossatija. Sva trojica su stožerni igrači i jedni od najzaslužnijih na dobrim igrama Bilih. Ukoliko oni ostanu, uz nekoliko ‘bilih tića’ Hajduk ima momčad koja je spremna napasti titulu prvaka, srušiti Dinamo. Ova sezona Hajduku je poslužila kao pokazatelj da moraju vjerovati svojim mladićima. Mario Vušković pokazao je u svojoj prvoj pravoj sezoni da je fantastičan talent i vođa obrane. Čvrst na lopti, sa sjajnim razumijevanjem igre, ali i dobrom igrom prema naprijed. Sve su to karakteristike važne za modernog stopera.

Marin Ljubičić dobio je šansu na kraju sezone, ali vrlo brzo je pokazao da se i na njega može ozbiljno računati sljedeće sezone. Nije bezveze dobio nadimak ‘splitski Mbappe’, a ukoliko mu se pruži šansa (kao Vuškoviću ove sezone) vrlo brzo će pokazati da je fantastičan igrač. U sličnoj situaciji našao se i Stipe Biuk. Mladi krilni igrač dobio je šansu nakon puno ozljeda i kartona u Hajduku, a doslovno mu je trebala jedna utakmica da pokaže o kakvom talentu je riječ. Brz, tehnički sjajno potkovan i ne boji se napasti kada god ima priliku. Tri fantastična mladića, a svaki od njih nema ni 20 godina! (Vušković 19, Ljubičić 19, Biuk 18) Igrači su to koji dokazuju kako je Hajdukova budućnost svijetla.









Naravno, najavljeno je dosta odlazaka iz kluba i svakako će se ti igrači morati nadomjestiti, ali ‘baza’ je tu. Iskusni igrači u kombinaciji s talentiranim mladićima. Bitno je samo da se mladići nastave razvijati, odnosno da im se pruži prava šansa u sljedećoj sezoni HNL-a.

Ostaje li Tramezzani?

Tramezzani je trener koji nije poznat po davanju prilike mladim igračima, no silom prilike to je učinio, a oni su mu pokazali da na njih može i mora računati. Posložio je momčad, ali je usput stigao i ‘zaratiti’ s upravom. U nekoliko je navrata prkosio pravilima i pitanje je hoće li mu Hajduk produžiti ugovor za sljedeću sezonu. Pitanje koje bi trebalo mučiti Hajduk je tko bi ga zamijenio?

On je pokazao da se može nositi s HNL-om i da mu je samo potrebno vrijeme. Ukoliko će početi sljedeću sezonu u Splitu te će dovoditi igrače koje bi volio imati u momčadi, Hajduk bi mogao izgledati zastrašujuće. Postavlja se pitanje mogu li ići do kraja i srušiti Dinamo? Mogu li osvojiti prvu titulu prvaka još od sezone 2004./2005.?

Baza je tu: iskusni igrači i vođe, fantazist koji je spreman sam riješiti utakmicu HNL-a i fantastični mladići koji svaku utakmicu ‘gore’, grizu i žele pokazati da im je mjesto u prvoj momčadi. Tu je i iskusni trener koji je pokazao da može, ali i sjajno vodstvo kluba koje je uspjelo posložiti stvari u svega nekoliko mjeseci. Hajduk sada ima cijelo ljeto da poslože kockice i napokon krenu u borbu za titulu, tamo gdje im je zapravo i mjesto, u samom vrhu hrvatskog nogometa.