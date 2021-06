MOŽE LI MODRIĆ ZAKAZATI KAO ŠTO JE TO ŠUKER? Dalić mora paziti da mu se ovo nikako ne ponovi!

Autor: F.F

Za nekoliko dana kreće Europsko prvenstvo, a Hrvatsku u grupi čekaju Engleska, Škotska i Češka. Euro ćemo otvoriti susretom protiv Engleske, koja sigurno ima motiv više zbog Svjetskog prvenstva u Rusiji prije tri godine.

Hrvatska je u Rusiji ostvarila povijesni uspjeh osvojivši drugo mjesto, a mnogi očekuju i sjajan rezultat ne Euru. Dalić je rekao da će igrači iz Rusije uvijek imati prednost.

Je li to dvosjekli mač?

Ne može se kriviti Dalića što tako razmišlja

Tko može kriviti Dalića što će prije dati priliku provjerenim igračima, momcima koji su nas doveli na vrh svjetskog nogometa, nego nedokazanim, mladim nogometašima. Osim što zna što mu mogu pružiti na terenu, to je i svojevrsna zahvala za sve što su ti igrači napravili za hrvatski nogomet. No, je li to i dobar potez izbornika?

Kada pričamo o starim zaslugama, moramo se sjetiti Davora Šukera i Svjetskog prvenstva 2002. godine u Japanu i Koreji. Šuker je na Mundial išao kao kapetan momčadi iako je imao dosta lošu sezonu iza sebe. Naravno, izbornik Jozić htio mu je zahvaliti za sve što je napravio za reprezentaciju i je li pogriješio?

Mladi igrači na najvećoj pozornici žele se i najviše pokazati, žele dokazati da Hrvatska može računati na njih u budućnosti, a možda je to činjenica s kojom bi se trebao voditi i Zlatko Dalić.

Nezahvalno je uspoređivati Modrića i Šukera

Modrić će kao kapetan voditi Vatrene na još jednom velikom natjecanju, no usporediti Šukera i Modrića, u najmanju ruku, je nezahvalno. Šuker je 2002. nastupao za Munchen 1860 te je skupio 17 nastupa u svim natjecanjima i postigao šest pogodaka. Luka Modrić je odradio sezonu na najvišoj razini, igrajući u Realu. Skupio je 48 nastupa u svim natjecanjima te bio jedan od, ako ne i najbolji igrač Kraljevskog kluba.

Dvosjekli mač u ovoj situaciji je umor koji bi se mogao javiti kod kapetana Vatrenih, no s druge strane, Modrić na Euro dolazi ‘zagrijan’. Nije grijao klupu, igrao je u najtežim utakmicama i ponovno bi trebao voditi Hrvatsku prema najvećim uspjesima.









No, treba li Dalić gurnuti u vatru igrače poput Gvardiola, Bradarića, Brekala i Ivanušeca? (Računajući da će Vlašić biti jedan od stožernih igrača) Mladići su to koji imaju sjajne sezone iza sebe. Gvardiol je sudjelovao u povijesnoj sezoni Dinama kao jedan od najsigurnijih igrača, isto kao i Ivanušec te su obojica skupljali iskustvo na Euru za mlade. Bradarić je s Lilleom osvojio naslov prvaka Francuske ispred moćnog PSG-a, dok je Brekalo jedan od najvažnijih igrača bundesligaša Wolfsburga te je samo pitanje vremena kada će ostvariti transfer karijere.

Treba li vjerovati ‘provjerenima’ ili gurnuti mlade u vatru?

Euro je pomalo i nezahvalno natjecanje za Dalića i Vatrene. Mnogi ponovno očekuju povijesni uspjeh i igru Hrvatske, a iako se čini da je Rusija bila ‘nedavno’, prošlo je tri godine i dosta toga se promijenilo. Nema više Subašića, Rakitića, Mandžukića, Vrsaljko nije na istoj razini (ponajviše zbog ozljeda), a i situacija u momčadi je drugačija.

Došli su ‘neki novi klinci’, momčad nije uigrana kao ona iz Rusije koja je imala iza sebe deset godina zajedničkog igranja. Rusija je bila vrhunac jedne od najboljih, ako ne i najbolje hrvatske generacije. Ova momčad sastoji se od ponekog ‘Rusa’ i puno mladića kojima će ovo biti prvo veliko natjecanje, a sjetite se samo koliko je Hrvatska morala proći da dođe do srebra u Rusiji.

Sada stožerni Livaković, Petković, Juranović, Barišić i Vlašić nikada nisu igrali veliko natjecanje s bitnom ulogom, ovo će im biti prvo i to treba imati na umu. No, o tome treba misliti i Dalić, misliti o budućnosti reprezentacije i dati šansu mladim igračima da pokažu što mogu i znaju. Jasno je zašto Dalić vjeruje svojim ratnicima iz Rusije, ali više nismo tamo. Sad nas čekaju London i Glasgow, čekaju mladići na svoju priliku na najvećoj pozornici.