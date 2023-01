MOŽDA NIJE SVE IZGUBLJENO ZA KAUBOJE! Evo kako se rukometaši ipak zadovoljni mogu vratiti u Hrvatsku

Dan nakon najbolje utakmice hrvatskih rukometaša analizira se stanje na Svjetskom prvenstvu. Možda je četvrtfinale nemoguća mislija, ali ima i dobra vijest…

Naime, Olimpijske igre možda nisu izgubljene. Skroz prekrižene. I upravo bod protiv Danske mogao bi biti značajan.

Rukometaši mogu izboriti kvalifikacije za OI

Kad se govori o kvalifikacijama, tu se realno misli na plasman od drugog do sedmog mjesta. No, gledajući da će Francuzi gotovo sigurno biti unutar tih pozicija, to automatski na kvalifikacije odvodi i osmoplasiranu reprezentaciju. Ukratko, svi četvrtfinalisti svakako imaju kvalifikacije u džepu.

Ali kako onda da se tamo nađe i Hrvatska? Naime, realno je da će se otvoriti još dva mjesta, odnosno da će se tamo naći deveta i deseta momčad s ovog prvenstva.

Razlog toga je što kontinentalni prvaci također izravno odlaze u Pariz. Više je nego realno očekivati da će Egipat uzeti afričku titulu, kao i to da će europski prvak za godinu dana u Njemačkoj također biti netko od četvrtfinalista ovogodišnjeg SP-a.

Cilj je biti deveti, iako niti deseto mjesto nije loše, no svakako donosi više neizvjesnosti. Plasman od devetog do 12. mjesta odlučit će se između trećeplasiranih momčadi skupina drugog kruga, no bez međusobnih utakmica.

Odlučit će osvojeni bodovi te nakon njih gol-razlika i tu je prava veličina boda koji je Hrvatska osvojila protiv Danske.

Trenutačno tu izgledamo jako dobro. Da, postoje situacije u kojima neke reprezentacije također mogu završiti sa sedam bodova.

Postoji i situacija gdje bi se u grupama I i III zatvorili krugovi triju momčadi s osam bodova, što nam je najgori scenarij. Za takvo nešto Nizozemska bi morala savladati Njemačku, a onda Njemačka Norvešku te u drugom slučaju Slovenija Španjolsku, a Španjolska onda Francusku.

Hrvatska je došla na korak do ostvarenja glavnog cilja i deveto mjesto na ovom prvenstvu izgleda realno. A četvrtfinale SP-a? To više nitko niti ne spominje, nemoguća misija…