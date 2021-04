MOURINHO SVE IZNENADIO: Tražila ga Roma, Celticsi, Porto, a on je odabrao ovo

Jose Mourinho nakon otkaza u Tottenhamu i milijunske odštete našao se na meti mnogih Europskih klubova koji su željeli dovesti slavnog Portugalca.

Tako je “The special one” bio na meti Rome, Celticsa, Porta i još nekih klubova no niti jedan nije uspio privoljeti Moua da potpiše ugovor, a i za pretpostaviti je kako se Joseu nije tako brzo preuzimala nova momčad.

No Mourinho je i kada je odlazio iz Tottenhama izjavio kako mu ne treba odmor te kako je uvijek i stalno u nogometu.

Nova uloga

I taman kada su se svi pitali koga će Mourinho preuzeti, Portugalac je sve iznenadio i pridružio se njemu često omraženoj sedmoj sili, novinarima.

Danas je The Sun ponosno objavio kako je Jose postao novi kolumnist tog medijskog koncerna, a uz njih još se pridružio i kao komentator na Talk sport gdje će komentirati Europsko prvenstvo.

Tako je Jose odlučio u potpunosti promijeniti dosadašnji tijek karijere i prebaciti se u novinarstvo, no vjerujemo kako će se ipak uskoro ponovno zaželjeti vođenja neke momčadi.

Jose joins us throughout Euro 2020 as our expert columnist! https://t.co/k2r5gaQ7V9









— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 30, 2021