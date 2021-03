MOURINHO BEZ RIJEČI NAKON PORAZA: Hvalio Dinamo, sa svojima nije razgovarao

Autor: F.F

Engleski The Telegraph prenosi informaciju da Jose Mourinho nije razgovarao sa svojom momčadi nakon poraza. S druge strane, Mourinho je bio pun hvale za Dinamovce.

‘Jedan od najtežih poraza’

Nakon što je Tottenham poražen 3:2 te ispao iz Europa lige, Mourinho je poraz od Dinama okarakterizirao kao jedan od najtežih u karijeri. Nakon utakmice je došao u svlačionicu Dinama te čestitao dečkima na prolazu, a sa svojom momčadi nije ni razgovarao.

“Upravo sam napustio Dinamovu svlačionicu, kamo sam otišao pohvaliti momke. Žao mi je što momčad koja je pobijedila na temelju stava nije moja. Zbog toga se osjećam i više nego tužno. Suština nogometa nije samo u igračima koji misle da su kvalitetniji od drugih. Osnove nogometa nadilaze to, osnova nogometa je stav i zbog toga su nas pobijedili”, rekao je The Special One.

Zasmetalo ga je što smatra da njegovi nogomet gledaju samo kao posao:

“Ovo je vrlo loš osjećaj jer za neke je nogomet posao ili način da zarade novac. Za mene je mnogo više od toga. Zato nikada ne gubim osnove nogometa, a to su strast, srce i želja. Osjećam se vrlo, vrlo povrijeđeno i ne mogu pronaći riječi da to opišem.”