MOU SI JE PROMIJENIO NADIMAK! Nemojte ga više zvati ‘Special One’, od sada on je…

Trener Tottenhama Jose Mourinho odlučio je kako je već zašao u godine i kako mu njegov nadimak koji si je sam nadjenuo kada je dolazio u Chelsea “Special one” (posebni) više ne pristaje te ga je odlučio promijeniti.

Tako je u intervjuu za Tencent Sports izjavio kako od sada sebe doživljava kao “Experienced One” (iskusni) pošto je prošao puno u nogometu te mu je sve “deja vu”.

'Experienced One' Mourinho says everything is now deja vu https://t.co/zYb0GymVpw pic.twitter.com/QoMOD3t1rV

— Reuters UK (@ReutersUK) November 19, 2020