MOSTARKA JE NAJVEĆA ZVIJEZDA EURA: Objasnila zašto je odabrala Hrvatsku umjesto BiH

Autor: Luka Vuletić

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija postala je apsolutni hit na Europskom prvenstvu u Danskoj nakon što je nanizala četiri pobjede, a poslije sinoćnjeg poraza od Norvežanki, drugu priliku za plasman u polufinale tražit će protiv Njemačke u utorak.

Ovaj uspjeh ne bi bio moguć bez Ćamile Mičijević, koja se prometnula u našu najbolju igračicu turnira, a gotovo na svakoj utakmici je najbolja strijelkinja.

U razgovoru za Klix.ba otkrila je dojmove sa Euru na koji je Hrvatska stigla bez ikakve pompe.

“Svi zajedno proživljavamo jednu od najljepših mogućih priča, a u svemu ovome jednostavno ne mogu razmišljati samo o sebi i onome što sam do sada napravila. Cilj je do kraja ostvariti što bolji rezultat, neopterećene smo i s tim osjećajem smo došli na turnir. Složit ćemo se svi da je lakše kada nema prevelikih očekivanja”, rekla je Mičijević, koja je rođena u Njemačkoj, ali je porijeklom iz Mostara po ocu i djedu.

Na pitanje zašto je odabrala Hrvatsku umjesto BiH Ćamila je objasnila.

“Kada sam imala priliku zaigrati za reprezentaciju Hrvatske, dobro sam razmislila i shvatila da to zaista želim. S druge strane, naravno da me je ranije pogađa činjenica da ne mogu igrati za ‘moju’ reprezentaciju, za državu u kojoj su rođeni moj otac i djed, ali tako je i opet kažem, složit ćete se sa mnom, svi moramo tražiti najbolje mogućnosti za svoju svijetlu budućnost i donositi prave odluke. Učinila sam to i nikada se nisam pokajala, u Hrvatskoj sam provela najljepše godine života i zavoljela tu državu kao da je moja.”

Prognoze za plasman u polufinale?

“Naše mogućnosti su ogromne, ali ne želimo ništa obećati i očekivati neke lude i nerealne stvari. Želja je svakako osvojiti medalju ali znamo da je izuzetno dug put do tog uspjeha.”