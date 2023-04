‘MORAO JE OTIĆI, NIJE BILO DRUGE’! Legenda o stanju u Dinamu: ‘Posrtaji Hajduka nisu doveli do panike, ali na ovo moraju paziti’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Ne mora to biti loše rješenje, mislim ako se Dario Šimić odlučio da za trenera Dinama to ponajprije treba gledati kroz međugeneracijsku solidarnost. Što u vođenju kluba i momčadi ne mora biti loše rješenje, naprotiv. Na osnovu samo jedne utakmice, ove protiv Lokomotive, ne možemo puno prosuđivati, nema tu materijala za analizu, ali vjerujem da bi to na kraju moglo ispasti dobro, za sve nas Dinamovce”, govori nam legenda maksimirskog kluba, Drago Vabec.

S 529 odigranih utakmica, Drago Vabec peti je Dinamov igrač svih vremena; postigao je čak 183 pogotka.

Za jugoslavensku reprezentaciju odigrao je samo sedam utakmica, što je bilo apsurdno jer je zaslužio kud i kamo više nastupa, a postigao jedan zgoditak na kvalifikacijskoj utakmici protiv Švedske u Zagrebu 1973. godine. Nabacivanje Dragana Džajića, Vabec je iskoristio i poluvolejem svom silinom poslao loptu iza leđa švedskog vratara Hellstroema. Taj je pogodak bio toliko atraktivan da je desetljećima kasnije bio na špici Sportskog pregleda tadašnje Televizije Zagreb.





‘Pratim Dinamo iz sata u sat!’

On je jedna od najvećih Dinamovih legendi. Drago Vabec rođen je 26. listopada 1950. godine. Svoju nogometnu karijeru započeo je u Slogi Čakovec 1966. godine, a tamo je igrao sve do 1968. godine kada prelazi u Dinamo Zagreb. Kada je stigao u Dinamo dobio je nadimak “Of”. U Dinamu se zadržao 12 godina, pa je otišao u francuski Brest kojeg je digao do nebeskih visina. U Francuskoj je proveo četiri godine, a u 118 nastupa postigao je 60 golova. Nakon Francuske avanture opet se vraća u Dinamo da bi karijeru zaključio u Slogi Čakovec 1985. godine.

„Dinama ne pratim samo iz dana u dan, nego iz sata u sat. Znao sam da će doći do promjene trenera, rezultati su zaista bili u silaznoj putanji„, nastavlja razgovor s nama Drago Vabec.

Jesu li vas baš iznenadili ti neugodni rezultati pod Čačićem u zadnje vrijeme?

”Biti ću vam iskren, kakav uvijek i jesam. Nakon one nedefinirane klupske skupštine i pojave Darija Šimića u klubu, te njegovih razgovora s igračima, tako nešto je bilo i očekivano. Možda su zbog straha i neugode i sami igrači više odgovorni za slabe rezultate, ali ne možete mijenjati sve igrače, uvijek je prvi na meti trener.”, kaže i nastavlja:

“I sam Ante Čačić je u svom oproštajnom govoru spomenuo. I nije lagao. Ali, tako vam je to i u tvrtkama i u klubovima. Sjećam se i samog sebe kao igrača, kada kod uprave nije štimalo i mi na treninzima i na utakmicama nismo bili pravi. Ja sam bio dovoljno dugo u Dinamu i nogometu da znam za taj osjećaj. Srećom, zbog Hajdukovih učestalih posrtaja nije došlo do panike, ali to ne mijenja stvari oko zaključka. Nešto se moralo učiniti„, govori nam naš sugovornik.

Jeste li pratili rad Igora Bišćana u mladoj reprezentaciji?









“Jesam. Uvijek mislim da može bolje. Ali, on je odavno dokazan trener. I ne smijemo smetnuti s uma onu staru narodnu, kako na mladima svijest ostaje. A on je mlad i pritom ambiciozan trener. Netko bi rekao da Dinamo i boljeg trenera u ovome trenutku i nije mogao naći. Ipak, vidjeti ćemo. Momčad će se mora osnažiti, i za sljedeće prvenstvo, ali i za iznova kvalitetan europski iskorak. Iz osobnih izvora znam da se u Dinamu žestoko radi na pojačanjima.”, kaže i dodaje:

“Dinamo mora kao i prije živjeti od Europe, to nije lako, traže se ulaganja. I sve osim plasmana u neku skupinu europskog natjecanja bit će Bišćanov neuspjeh, kao i klupski. Bišćan to zna, a usput ćemo vidjeti i organizaciju kluba i sposobnost te nove uprave. Uvijek vam se sve iskristalizira. Mlada reprezentacija pod Bišćanom postala je renomirana momčad, ali nije ni njemu tamo bilo lako. On ima 18 izvrsnih mladih hrvatskih igrača, a momčad mu nije uvijek bila prava. Jer, nije lako od 18 odličnih izabrati idealnu kombinaciju za prvu jedanaestoricu„.

Dakle, vjerujete da je ovo bila prolazna kriza Dinama bez posljedica?









”Ispalo je tako, ali ima posljedica, Čačić je morao otići. Bio bi Dinamo prvak i sa Čačićem, već sam to objasnio, biti će dakako i s Bišćanom. No, pokušavalo se s ovom smjenom gledati daleko unaprijed. Šimić i Bišćan su ista generacija, bili su u sjajnim europskim klubovima, ma u velikanima. Sigurno nešto znaju, ne treba im spočitavati da nisu znalci zato jer su mladi. Ako se, naime, i momčad mora pomlađivati, zašto to ne bi vrijedilo i za stručni kadar”, završio je priču s nama legendarni Dinamov nogometaš Drago Vabec.

Koji je 12 godina igrao u Dinamovoj prvoj momčadi. Možete li to danas i zamisliti?