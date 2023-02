‘MORAMO PRIHVATITI DA SMO LOŠI’: Leko razočaran nakon novog poraza, Jakirović smiruje euforiju

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Jadranski derbi na Poljudu otišao je na stranu Rijeke koja je slavila s 2:1. Golove su zabili Prince Ampem i Matija Frigan za Rijeku, a Marko Livaja za Hajduk.

Trener Hajduka Ivan Leko je nakon utakmice poručio: “Težak dan i bolan poraz doma nakon 3:0 iz Pule. Prvo poluvrijeme smo bili dobri protiv vjetra, no u drugom smo darovali dva gola i još nekoliko kontri. Baš loše. Moram prihvatiti da smo loši. Kad dođe malo nervoze, mi više ne ličimo na ekipu, počnemo nabijati. Nervira me to, ljut sam i tužan.”

Zatim je nastavio: “Ljudi dolaze na stadion na temperaturama u minusu. Ovo nije ni sjena nogometa kakav Hajduk treba igrati. Treba napraviti dobru ekipu. Pokušavamo igrati s trojicom iza, ali ovo očito nije dobro. Treba pokušati biti pametniji nakon prospavane noći. Iako neće biti spavanja jer imamo dva poraza.”





“Ogromna tri boda”

Za kraj je rekao: “Sad je na nama da pokažemo da nismo kukavice i da imamo filinga prema ovom klubu koji je prelijep i predobar da bismo ovako igrali. Svaka nam je utakmica sad teška. Sad je vrijeme za frajere. Moramo dignuti glavu i primiti kritiku. Dobro je to što gore od ovoga ne može.”

Važna tri boda upisala je Rijeka, a Jakirović poručuje: “Ogromna tri boda, srušili smo tradiciju poraza od Hajduka. Nije lako igrati na Poljudu. U drugom smo dijelu bili puno bolji nego u prvom. Kasnije smo koristili prostor koji nam se otvorio. Nije mi jasno zašto nije sudac gledao VAR kod prvog penala, ali dobro. Jako mi je drago da smo pobijedili.”

“Tražim samo vjeru i hrabrost od svojih igrača. Frigan? Ostat će do ljeta. Sretan sam radi njega. Treba nastaviti raditi. Mi svakoj utakmici pristupamo isto. Idemo na to da razveselimo naše navijače. Tek je počelo” poručio je za kraj.