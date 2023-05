‘MORAMO BITI OZBILJNI, A NEKI IGRAČI ĆE OTIĆI’ Bišćan najavio nastavak sezone i planove za ljeto

Autor: Ivan Lukač

Dinamo je u nedjelju osigurao naslov prvaka Hrvatske po šesti put u nizu, a danas su pred medije izašli trener Igor Bišćan i ponajbolji igrač ovog proljeća Luka Ivanušec.

“Sretni smo što smo završili posao prvom prilikom pa sad imamo vremena raditi na stvarima koje moramo do kraja sezone, čak i onima koje smo planirali za pripreme. Osjećaj je lijep, ali znamo gdje se nalazimo i gdje radim. Znam da je prva sljedeća prilika nova šansa za dokazivanje. Osijek se diže, nema opuštanja. Namjeravamo biti maksimalno ozbiljni do kraja” započeo je Bišćan.

Komentirao je i moguće transfere: “Ima prostora za napredak, nekog ćemo morati dovesti. Također, ako u klub dođu dobre ponude, igrači će otići. U idealnom scenariju igrači za koje postoji interes otići će kad vidimo kakvi smo u borbi za europsko natjecanja, no to ne znači da će tako i biti. Morat ćemo tražiti rješenja u našem kadru i sa strane.”





Mogući transferi

Ivanušesc je rekao: “Svi smo zadovoljni i sretni. Proslavili smo titulu na Poljudu, imali dva dana slobodno i uživali. Atmosfera je bila fantastična, drago mi je da su navijači došli proslaviti s nama.”

Dinamova ‘sedmica’ zatim je dodala: “Za mene je ova sezona bila najizazovnija. Operacija trbušnog zida, potom nisam pozvan na Svjetsko prvenstvo, tu sam izrastao kao osoba. Ponosan sam na sebe kako sam iz toga izašao i što sam se vratio u reprezentaciju.”









Puno se priča o njegovom odlasku iz kluba, a on je na to izjavio: “Još sam igrač Dinama, teško mi je o tome pričati. Ako do toga dođe treba izvagati opcije i vidjeti gdje je najbolje otići za daljnji razvoj.”

Bišćan je za kraj rekao: “Znaju se prioriteti, nećemo toliko razmišljati o juniorima, iako o njima ozbiljno razmišljamo. Sigurno nećemo protiv Osijeka staviti šest juniora, ali neki će dobiti minutažu da vidimo kako se mogu nositi.”