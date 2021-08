MORAJU SE ZABRINUTI, OVO JE DEBELI KORAK IZA! Ma nije ovo razina s kojom će biti prvaci!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ne možemo reći da se Dinamo prošetao kroz Osijek, ali dojam jest da je do pobjede došao relativno lako. Možda je moglo i drugačije završiti, jer kod 1-0 vodstva Zagrepčana Osijek je imao jedanaesterac kojeg nije iskoristio. Dinamo je u prvome dijelu bio sjajan, stekao prednost, „preživio„ jedanaesterac i odmah potom zabio. Dinamo je, napose, izgledao dobro u prvome poluvremenu, u nastavku je malo zamro, ali i to je bilo dovoljno za bitnu 2-0 pobjedu.

Od Osijeka se očekivalo barem nekoliko puta više. Momčad je izgledala neraspoloženo i izgubljeno, bez ideje i namjere. Od sastava koji pretendira na vrh ljestvice očekuje se jača borba protiv favorita prvenstva, Dinama.

Nakon one užasavjuće partije Dinama u Tiraspolu, realno puno bolje u uzvratu protiv Sheriffa ali s izazitom neefikasnošću, prvo poluvrijeme protiv Osijeka bila je možda dosad najbolja slika ovosezonskog Dinama.

Osijek nije postojao

U tom prvome dijelu Osijeka praktički nije postojao. Dinamo je imao loptu, posjed, energiju, ali i šanse. I prvo je ludo da Krznarova momčad nije ranije poveo, vodeći pogodak se zbio u 33. minuti. Akciju je začeo Franić, proigrao Jurića na lijevoj strani. Uslijedio je krasan prizemni pas, naletio je Jakić i zakucao loptu u mrežu.

Bilo je to posve zasluženo vodstvo gostiju, koje je moglo do tada biti i još izraženije. Očito je Dinamova momčad dvoboj protiv Osijeka je shvatila kao sudbonosan, osjetilo se to na pristupu i napadačkim namjerama od prve minute. I bilo je zanimljivo pričekti, potom vidjeti hoće li Dinamo s takvom snagom igrati i drugo poluvrijeme.

U Osijeku su morali biti zabrinuti u vrijeme odmora, momčad je jednostavno djelovala bijedno.

U nastavku Osijek se malo probudio, ali je propustio veliku šansu, jedanaesterac. Uz pomoć VAR tehnologije sudac Bebek je jednu problematičnu situaciju pregledao na kameri i odlučio je dosuditi najstrožu kaznu za domaćina. nije to bila laka odluka. Šutalo se hrvao s Mierezom koji je pao.

Bebek je odlučio – najstroža kazna. no, kad jednoj momčdi sve ide onda joj je i vratar na razini. Livaković je obranio udarc Pilji.









Osijek je očito brzo psihički potonuo i ubrzo primio još jedan gol. Da sve bude bizarnije bio je to autogol Lončara. Dinamo je poveo s 2-0 i praktički rješio utakmicu.

Dinamo u nastavku nije bio tako žestok i dobar, ali je uvećao prednost. Imati dobrog vratara nekad znači – sve. Ipak, pritom valja reći da Osijek u nastavku nije pružio neku partiju, više ga je pomazila VAR tehnologija, ali ni to nije bilo dovoljno.

Dinamo je zasluženo pobijedio i pokazao da se na njega još uvijek ozbiljno mora računati u borbi za naslov prvaka. A Osijek? Nećemo reći da je u ovoj utakmici ispao nezreo? Ali, da je bio ispod razine na koju se uspeo u lanjskom prvenstvu – jest.