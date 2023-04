‘MORAJU SE POSTAVITI KAO ŠEFOVI, INAČE NEĆE BITI DOBRO’! Ne želi šutjeti: ‘Hajduk!? Ma to ne liči na ništa’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Trener i neosporno zanimljiv nogometni komentator Ilija Lončarević pozorno prati ne samo naše nogometno prvenstvo, odnosi se to i na Ligu prvaka. I da, oduševljen je Lukom Modrićem. U našim nogometnim razgovorima priča:

“Sjajnu utakmicu je odigrao u Londonu protiv Chelseaja, čudi me kad vidim kako ga Španjolci ocjenjuju. Pa, bio je jedan od najboljih igrača, a ne među onim neprimjetnijima. I to nema veze s njegovim godinama, to ima veze s razumijevanjem nogometa”, veli nam Ilija Lončarević.

“Modrić je sjajio, a Kovačić se gubio od prve minute. Takav je i rezultat klubova, baš kolika je razlika bila između Modrića i Kovačića”…





‘Moraju se postaviti kao šefovi’

Odmah nam je rekao da će u ocjenu Dinama biti kraći, jer je i novi trener Igor Bišćan kratko tu. No, to ne znači, kako veli Lončarević, da protiv Slaven Belupa Dinamo nije izgledao kako bi i trebao izgledati…

“Dinamo se mora postaviti kao šef u svakoj utakmici, pitanje je to karaktera momčadi. I tu važnu ulogu ima trener. Sve je kod Bišćana bilo postavljeno glede taktike ako treba, pristup je bio napadački, a želja neosporna. Što reći nakon svega kada čitamo da je Slaven Belupo još i dobro prošao”, kaže i nastavlja:

“Ovaj nastup će Dinamu dobro doći za samopouzdanje, za građenje povjerenja u samog sebe. Zna se što je Dinamo najbitnije, to su oni rani ljetni mjeseci i europske kvalifikacije koje ne dozvoljavaju kiks. Ne sumnjam da to Bišćan zna i da će se momčad morati ojačati. Jer, vidim, moglo i biti i odlazaka”.

O Hajduku koji je pao bez ispaljenog metka u Rijeci…

“Sve to izgleda jako čudno. A još kada nema Livaje onda je to neki drugi svijet. Ma, mi vidimo da se nogometaš Hajduka i bore i trče, postoji tu veliki voljni element. Ali, to ne liči na ništa. Osobno, nisam ni mislio da Hajduk bez Livaje uopće može ugroziti Rijeku. Niti igrači imaju samopouzdanje bez Livaje, niti imaju neka pričuvna rješenja. S time da Rijeka nije uopće odigrala naročitu utakmicu”.

Kako to mislite?









„Rano je povela i čekala, a Hajduk nije imao nikakav odgovor. Do tog prvog gola Hajduk nije mogao igrati. Kraj prvog dijela i početkom drugog Hajduk je imao lažnu dominaciju. Ne toliko prilikama i golovima, ali da u igri. To može ljude i zavarati. Da, Hajduk ima neku snagu, ali to se ne pokazuje na terenu. Hajduk je u psihološkoj krizi, nema samopouzdanja dovoljnog da pobijedi Rijeku. Rijeka više od pola sata nije bila prisutna u smislu agresije i nečega što bi ih okarakteriziralo kao domaćina”, rekao je i zaključuje:

“Jednostavno, nakon vodstva je pustila Hajduku igrati. I ništa se nije dogodilo pozitivno za Hajduk. Koliko je Dinamo protiv Slaven Belupa bio konkretan toliko je Hajduk kontra Rijeke bio nekonkretan. Trener Leko? Mora se fokusirati na Kup, u prvenstvu je sve jasno. No, bude li gubio opet i te nebitne utakmice vidjet će se da nije srastao s momčadi, niti momčad s njime. Sad ćemo vidjeti kakav uopće autoritet Leko ima u svlačionici”, rekao je na kraju.