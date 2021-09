‘MORAJU POKAZATI ZUBE, INAČE NEĆE BITI DOBRO!’ ‘S ovim igračem se nešto događa!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Raspoloženje Dinamovih navijača koje je bilo fino uoči starta natjecanja po skupinama Europske lige naglo je splasnulo. West Ham je prizemljio momčad trenera Damira Krznara lako, prelako. Dakako, odmah su uslijedile neminovne kritike, pa čak i sumnje u kvalitetu i možebitne dosege ove momčadi. U nas to tako ide. Ajmo se zaista zapitati, je li ovo realna slika Dinama ili je to bio takav dan kada te ništa ne ide osim popetničkih grešaka.

Porazgovarali smo s trenerom Mladenom Frančićem koji je nazočio utakmici, pokušavajući barem proniknuti u odgovor -je li Dinamo zaista tako slab, ili je ovosezonski West Ham toliko jak, na koncu i što očekivati od današnjeg Dinama.

„Odmah će svi spominjati greške, a greške nastaju nakon pritiska, ali i straha. Moje je mišljenje da je Dinamo u utakmicu ušao isuviše rezervirani, mi treneri volimo reći da je previše respektirao suparnika. Išlo se na nekakvo čekanje, smirivanje utakmice i naboja i u tom miru, ako se dosegne, probati iznenaditi englesku momčad. Odmah se vidjeli da igrači West Hama mnogo više trče bez lopte, otkrivaju se i traže neki model za napredak prema Dinamovim vratima. Nisu se pošteno ni oznojili u tom trudu i Dinamo si je sam zabio gol„, kaže nam Frančić.

O igraču koji je napravio grešku Frančić će:

Dinamo nije slab, ali…

”A da fali koncentracije Francuzu Theophileu – fali. No, greške se događaju, pa i one početničke. Mislim da se s tom greškom ne trebamo zavaravati, West Ham je bolje stajao na terenu i zacijelo bi i sam napravio akciju za pogodak. Upravo zbog te količine trke koju sam spomenuo. Opet, nije Dinamo slab, nego se u nastupu ove dvije momčadi osjeti tko igra u kud i kamo jačoj ligi. Dinamo bolno nedostaje ovakvih utakmica, da ih ima više ne bi mu se dogodilo niti ono sa Sheriffom.

Može li Dinamo biti i dalje konkurentan u skupini, za recimo drugo mjesto?

„Naravno da može. Ovo je start i to protiv najbolje momčadi. Priznajmo da bi sve osim pobjede West Hama bilo iznenađenje. Dinamo će imati svijetlih trenutaka, imao ih je u ovoj utakmici, meni je ona druga greška Šutala bila još bolnija, jer se Dinamo dobro postavio početkom nastavka, West Ham se zamislio kako dalje, a opet mu je pružena prigoda da sve rješi. Taj Rice je sjajan igrač, kao i Antonio. Vlašić? Dobar, ali ne u glavnoj ulozi. On će se morati nametnuti kod trenera Moyesa. Gledam ga protiv Dinama, ništa nije dugo mijenjao, a kad mijenja ne ruši sustav igre. Njega ne treba ocjenjivati s podatkom da nije uspio u Unitedu nakon Fergusona, to ne bi nitko mogao. Sjetite se njegovog Evertona, toliko godina je u Premier ligi, maher je on„.

Na kraju, tko vam je bio dobar u Dinamu?

„Ivanušec, dao bi mu još više odgovornosti i dužnosti u igri, uvijek ima neko rješenje. A vidio sam i kod Petkovića neke stare fore, nisu upalile, ali to je bila takva utakmica, ništa nije uspijevalo osim grešaka. Ne, Dinamo nije loš, nekako mi je u utakmicu ušao stidljivo. Tako ne smije biti, izgubiti ćeš i ovako i onako, moraš odmah pokazati zube„.