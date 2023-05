‘MORAJU OJAČATI, A NE SAMO POKRPATI RUPE’! Legenda analizira stanje: ‘Vidjet ćemo hoće li se ovaj snaći, može ispasti i kao razočaranje’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Za situaciju oko Dinamove momčadi nema boljeg sugovornika. Član je one čuvene generacije iz 1982. godine, verbalno je spretan, te ne bježi od medija.

Stjepan Deverić ima nadimak “Štef”, ali u jednom dijelu karijere bio je i “Stipe”. Obožavan igrač i dok je igrao i u Dinamu i u Hajduku i danas pozorno prati nogomet, radi u njemu, a svaki utakmicu gleda iz dvostruke perspektive, igračke i trenerske.

Nećemo sada o tome zašto je Deverić sredinom osamdesetih godina otišao iz Dinama u Hajduk, ali ćemo o današnjoj situaciji s Dinamovom momčadi, ali i o hrvatskom prvenstvu.





‘Kvaliteta se podigla’

Koliko je velik igrač bio svjedoči i činjenica da ga navijači jednog i drugog kluba smatraju svojom legendom. Brz, dribler, asistent, strijelac, ukratko Deverić je imao sve ono što danas ima Messi i nemojte se smijati takvoj usporedbi. Baš si nešto razmišljamo, da je Deverića bilo staviti u okružje u kakvom igra Messi, s deset još vrhunskih majstora, svašta bi bilo… No, govorimo o davnim vremenima.

Danas, kakav nogomet gledamo u našem prvenstvu, bolji, isti ili slabiji nego prethodnih godina?

„Da, uvijek treba postavljati takva pitanja. Ide li naš klupski nogomet naprijed, zar ne? Teško je reći je li se cjelokupna kvaliteta podigla, ali mogu sa sigurnošću reći da se dobar dio kluba Prve HNL – poboljšao. Mislim tu na Istru, Slaven Belupo, makar će prve četveroplasirane momčadi biti one najbogatije i s najvećim kadrom igrača. Dakle, redom Dinamo, pa Hajduk, onda Rijeka i Osijek. Što znači samo jedno, uloge se nisu promijenile, unatoč očitom kvalitativnom rastu nekih klubova”.

Dinamo je u nastavku prvenstva baš izgledao neuvjerljivo, to je bio i razlog smjene Ante Čačića. Zašto?

”Upravo zato, zbog onoga što sam vam govorio. Ostatak lige je nešto napredovao. Vidite, pa ni Dinamo ni Hajduk ne mogu redovito pobjeđivati jednu Istru ili nekog drugog iz srednjeg dijela ljestvice. Prije su to bili sigurni bodovi, sada više nisu. Osjetio je to Ante Čačić, ali i Ivan Leko iz Hajduka. Dinamo je pod Čačićem imao problema, ponajprije jer je otišao Oršić, a napose Ademi. To su teško pokrpljive rupe. Pa, riječ je o dva najbolja igrača zadnjih godina.”, kaže i nastavlja:

"To se moralo osjetiti. I osjetilo se. Došao je Igor Bišćan. Ima nekih pomaka nabolje, ali se i kod njega vidi da se do pobjeda ne stiže lako, ako se uopće stiže. I njega čeka veliki posao, a sada se mogao uvjeriti ne samo u domet momčadi koje ima, nego i one protiv kojih će igrati. Sada kada sam se raspričao mogu i potvrditi, dobar dio lige se kvalitativno popravio. Nije dosegao Dinamo, ali je konkurentniji nego godinama ranije„.









U Dinamu su bile brojne turbulencije, napose oko načina vođenja kluba i izbora novih kadrova. Je li to možda razlog nekih neuvjerljivih partija „modrih”?

“Na to vam mogu odgovoriti isključivo iz vlastite prizme. Igrao sam tamo gdje sam igrao i nikad me nije bilo briga što se događa u klupskim uredima. Ali, moji suigrači su znali biti zabrinuti. Vjerojatno je tako bilo i u Dinamu. Ima igrača koji to teže proživljavaju, a ima i onih koji se ne brinu, njih zanima samo ono na terenu. Takav sam i ja bio svojedobno, no nisu svi takvi. Nešto bih ipak dodao. Mnogi govore da je Dinamo sačuvao naslov jer je i Hajduk često kiksao. Ma, kiksao je i Dinamo, a kiksevi Hajduka su došli iz istog razloga kao i u Dinamu. Ojačali su klubovi koji su nekad bili kanta za napucavanje. I to nije loše, volio bih da se taj trend nastavi”.

Može li ovakav Dinamo napraviti europski iskorak, već u sedmom mjesecu su europske kvalifikacije. Dinamo želi skupinu nekog europskog natjecanja?









“Naravno da ne može. Ako se muči sa srednjom kvalitetom hrvatske lige onda je jasno da su nužna osvježenja i pojačanja. Vremena ima, a kroz to vrijeme vidjeti će se i sposobnost nove uprave. Dinamo zaista mora ojačati, ne pokrpati rupe nastale samo odlaskom Oršića i Ademija, ima tu još dosta posla. Prvo za upravu, onda za Bišćana da to posloži.”, kaže i dodaje:

“Dinamo je visoko podignuo europske standarde i ne bude li se stiglo do neke skupine u Europi sve će biti razočaravajuće. Još nešto, znam da ćete me pitati kako se snašao novi član uprave Dario Šimić? Ma, tko na to može sada dati odgovor? Nitko. No, pred njim stoji vrijeme u kojem se mora dokazati. O njemu će se tek davati ocjene, pa tek je došao. Može biti izvrstan, a može se i ne snaći. To ćemo tek saznati. Nogomet je naposljetku egzaktan, sve vam pokažu rezultati”.