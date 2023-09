Monika Seleš od jezivog napada nikad se nije oporavila: Evo kako danas izgleda nekadašnje čudo od djeteta

Autor: Z.S.

Čuvena tenisačica Monika Seleš dominirala je teniskim terenima ranih 90-ih. Sa samo 16 godina šokirala je svijet osvajanjem svoje prve od devet Grand Slam titula, nakon što je svladala favoriziranu Steffi Graf u finalu Roland Garrosa 1990. godine.

Jeziv incident

Jugoslavensko čudo od djetete djelovalo je nepobjedivo. Već je 1991. postala je prva tenisačica svijeta, ali njezin uspon prema najvećoj ikad zaustavio je jeziv incident.

Ubo je nožem

Poremećeni obožavatelj Steffi Grafa, Gunther Parche, koju je Seleš u to vrijeme uništavala u finalima, napao ju je kuhinjskim nožem za vrijeme meča Hamburgu. Ubo ju je u leđa i ostavio trajne posljedice.

“Nevjerojatno je da me taj čovjek ozlijedio s tako zlim namjerama, a za to nije dobio nikakvu kaznu. Jednostavno, ne želim više ići u Njemačku. Tamo se ne osjećam ugodno, sve me podsjeća na taj strašan dan”, izjavila je poslije napada.

Incident se dogodio 30. travnja 1993., a Parche nije odgovarao kazneno, već je smješten u psihijatrijsku ustanovu.









Monika Seleš na koncu završila je svoju karijeru s devet Grand Slam naslova i ukupno 53 osvojena turnira, no nikada se nije uspjela vratiti na vrh WTA ljestvice nakon ovog traumatičnog događaja. U zadnje vrijeme rijetko se pojavljuje u javnosti, ali se u travnju ove godine u pojavila na Indian Wellsu gdje je privukla veliku pažnju. Sjedila je pored biznismena i vlasnika turnira u Larryja Ellisona.