MOJ OSOBNI OPROŠTAJ OD ĆIRE! ‘Ma odmah sam ja vidio da si ti pošten Hajdukovac’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Mnogi me pitaju, s obzirom na bliskost između mene i Ćire Blaževića – gdje smo se i kada upoznali? Surađivali smo desetljećima na relaciji: novinar – trener! Postali smo, zašto to i ne reći, prijatelji. A pratiti Ćiru kao izvjestitelj nudilo vam je samo jedno. Burno i zanimljivo vrijeme, valove emocija, nemalo tuga ali i puno smijeha i veselja.

Oh da, zašto na kraju njegove životne priče i ne reći. Uljepšavao nam je živote. Neka se ne naljute, a oni to i znaju, svi sportski i javni djelatnici nasuprot Ćiri Blaževiću bili su oličenje dosade. Dugo sam se pitao, hini li Ćiro Blažević možda svoju spontanost, spektakularnost i ekshibicionizam?

Došao sam do odgovora, jel ima onih koji tvrde da je bio neviđeni glumac. Ne, on je zaista bio takav, osebujan, otvoren i sklon predstave. Glumio bi on katkada, ali to ne bi bio onaj samoživ, interesantan i atraktivan Ćiro. To je bila jedina njegova gluma, kada ne bi nalikovao na sebe.





S Ćirom je bilo nezaboravno

Oko njega je moralo sve prštati od vica, smijeha, šarma, katkad ga je tako išlo da bi se sam počeo smijati prije negoli je završio rečenicu. Nekima je ta njegova nadarenost da uvijek bude u središtu pozornosti znala biti iritantna. No, kada bi duže ostali s njime u društvu ostali bi opčinjeni i promijenili bi mišljenje.

S obzirom da sam od Ćire mlađi, evo da izračunam, 31 godinu, upoznao sam ga u njegovoj 47. godini. Da, to je ta čuvena 1982. godina kada je s Dinamom napravio ne samo nogometnu nego i društvenu revoluciju.

Bio sam srednjoškolac, imao sam 16 godina. Dinamo je osigurao naslov prvaka, slavlje se još prelijavalo po zagrebačkim ulicama. U tim vremenima ranih osamdesetih godina svako malo su dnevne novine organizirale masovne biciklijade, pa petnaestak, dvadesetak tisuća ljudi su išli na određene destinacije. Gdje ih je čekao prigodan program.

U to proljeće 1982. godine priređena je biciklijada prema Prepuštovcu. Kao gost programa bio je najavljen i Ćiro Blažević. Kolona biciklista kretala se prema Prepuštovcu, mnogi su na bicikle izvjesili hrvatske zastave i zastave tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske, tolika je nacionalna euforija vladala.

Nakon što su se ljudi okrijepili, odmorili, počeo je program. Svirali su Novi fosili, tko zna tko još… Kao zvijezda dana na pozornici se pojavio on. Trener Dinama, Ćiro Blažević. U elegantnom bijelom odijelu. Euforija u publici dosegla je vrhunac. S njime je bio i književnik, čuveni zagrebački publcist Zvonimir Milčec. Koji je samo nekoliko dana ranije izdao knjigu ”Dinamovo proljeće„. U kojoj je do potankosti opisao nastavak prvenstva u kojem je Dinamo u furioznom stilu obarao suparnika kao kuglač kugle. I sjajna je to, antologijska knjiga.

Kad se euforija stišala, kad je zavladala tišina jer je Ćiro Blažević govorio, ljudi su ga slušali razjapljenih usta. Potom, književnik Milčec predloži da podijeli nekoliko svojih knjiga, to sjajno napisano ”Dinamo provljeće„, ali uz uvjet da knjigu dobije onaj koji iz publike odgovori na Ćirina pitanja. Bilo je to nešto poput svojevrsnih današnjih kvizova.









Prvo pitanje jest bilo, Ćiro je glasno vikao u mikrofon:

„Evo, knjiga ide onome koji mi prvi nabroji tri Dinamova kapetana kroz povijest„!

Javi ti se njemu mali Andrija, neki čovjek, valjda redar, dovede me na pozornicu. Stojim tako ja kraj Ćire, uvale mi mikrofon. I čujem:









”Reci”!

Uvijek me zanimao sport i povijest sporta. Valjda sam zato otišao prema sportskom novinarstvu. Odgovor je bio lak:

„Evo, današnji kapetan je Zajec, prije njega Blašković, i Zambata je nosio vrpcu, i Belin, i Čajkovski, pa i Wolfl„, zinem ja i više nego što je trebalo.

„Sine, impresionantan si„, u svom stilu je dreknuo Ćiro. Dao mi je knjigu u ruke, izljubio me, okrenuo se i zatražio olovku. Da mi potpiše knjigu…

Pred tisućama ljudi i ja doživljavam svoj trenutak slave, Ćiro mi potpisuje knjigu, i pita me:

„Ti si jedan veliki Dinamovac”. Veli mi on, a ja zbunjem kažem što možda nisam trebao:

„Ne, ja sam vam Hajdukovac”!

Zavlada tišina auditorijem:

Ćiro se, dakako, snašao:

„Jesi, jesi, odmah sam ja vidio da si ti pošteni Hajdukovac.

Da, da, takva su to vremena bila, tada su se Hajdukovci silno radovali Dinamovom naslovu, Ćiro je to dobro znao.

Knjigu imam i danas. Izvadio sam je iz police. Vide se na njoj godine. I okrene se naslovna stranica. I vidi se, kao da je jučer napisano:

„Andriji srdačno Ćiro”.

Uglavnom, čestitao mi je i Zvonimir Milčec i ja sam se vratio svom biciklu. Ne treba govoriti da sam drugi dan u školi bio junak.

Nekih četiri-pet godina kasnije počeo sam raditi u redakciji Vjesnika. Taman se Ćiro po drugi put vratio u Dinamo. I od tada do prije neki dan, bili smo u stalnom kontaktu.

Za kraj ove meni lijepe uspomene slobodan sam vam podastrijeti dio opisa Ćire Blaževića iz te 1982. godine iz pera Zvonimira Milčeca:

„Imam sastanak s Ćirom, uglavili smo razgovor za novine. Što da ga pitam? O koncepciji igre? O strategiji i taktici što ih primjenjuje? O planovima za budućnost? Taman posla! Ćiro Blažević je danas neosporno jedan od najpopularnijih stanovnika ovoga grada, i kad bi se kojim slučajem njegovo ime našlo na listi kandidata na upravo aktualnim delegatskim izborima, vjerojatno bi ga zaokružili i oni koji nikad nisu prekoračili prag nogometnog igrališta!

Što, dakle, pitati čovjeka u špici? Čovjeka koji je preko noći postao legendom YU-nogometa. Istini za volju, legende nitko tako brzo ne stvara, ali ih nitko tako brzo i ne zaboravlja kao nogometni navijači. Ćiro je, čini se, izuzetak. On je ljubav za sva vremena. Nije mu lako zaboraviti što je za tako kratko vrijeme sa začelja prvenstvene ljestvice Dinamo izbacio u vrh. Demoralizirano i dekuražirano gledalište vratio je na maksimirski stadion. Bilježim i ostale epitete kojima ga obasiplju navijači i novinari: preporoditelj zagrebačkog nogometa, tvorac pobjedničkog mentaliteta, otac novog Dinama, čarobnjak koji je od otpisanih igrača stvorio reprezentativce, od pudlica risove, od rezigniranih i frustriranih statista samopouzdane igrače koji znaju i hoće…

Nagli uspjeh, koji je na neki način zatekao i najvjernije navijače, popraćen je i raznim komentarima: te Ćiro je uveo strahovladu, te šamara igrače, te hipnotizira ih, te tjera ih da se mole bogu, te služi se parapsihologijom.

Što, dakle, pitati tog osobenjaka koji na trenerskoj klupi sjedi u svečanom tamnom kaputu s obaveznim bijelim šalom, a ne u trenirci poput normalnih trenera!?

Uostalom, pitanja se nameću sama od sebe u tim pričama. Što je od svega toga istina?

Čekam ga u hotelskom foajeu. Kasni. Zovu me s recepcije. Na telefonskoj liniji je Dinamo. Ispričava mi se na zakašnjenju. Prvi put mu čujem glas – suviše mekan za krutost i strahovladu o kojoj se priča. Upravo polazi, kaže. Nije se mogao prije izvući. Poslije utakmice, a pogotovu poslije pobjede, poslije serije uzastopnih pobjeda – živo! Navijači telefoniraju sa svih strana. Večeras je bilo dosta i međugradskih razgovora, zvali su naši gastarbajteri iz cijele Evrope. Ljudi čestitaju, zahvaljuju, sokole.

Došao je s prijateljem, poznatim radio-reporterom Ivom Tomićem. Suviše je gracilan, nježan za ‘Atilu, Bič Božji’, kako su ga prozvali neki švicarski novinari dok je još vodio švicarsku nogometnu reprezentaciju. Ponovno se ispričava zbog zakašnjenja. A kasni tek za dopustivu akademsku četvrt. Preuzima ulogu domaćina, vodi me u hotelsku pivnicu. Oko nas konobari…

Jesam li za škampe? A vino? Sebi naručuje sok, ne pije alkohol. Nikad nije pio. Njegov otac je pekao šljivovicu u Travniku, a on je nikad nije ni okusio. Ni Tomić ne pije. Tri puta ne pijemo! Samo sokovi i škampi. Uljudan je, uslužan, pomalo nemiran, ustaje, pozdravlja se sa znancima, s navijačima, smiješi im se, rukuje se, zahvaljuje na čestitkama.

Sam sebi ga opisujem. Nije samo veliki trener nego i veliki čovjek. Autoritet svim igračima. Vjeruju mu. Slušaju ga. Pitam ga…

Pripisuju vam da ste u svaki klub koji ste trenirali uvodili strahovladu….

‘Ni jedna strahovlada nije duga vijeka. To je dobro poznato. Isprva sam, priznajem, imao sasvim drugu viziju nogometnog treninga. Mnogi koji su promatrali moje treninge u Švicarskoj, govorili su: Ovo nije sportski centar. Ovo je centar Gestapoa, Tada sam dobio nadimak Atila Bič Božji. No shvatio sam da ne smijem biti svojeglav i isključiv, da moram upoznati što više stavova. Počeo sam prouča vati filozofe. Jedan Montesquieuov princip posebno me zaokupio. On glasi: Prije nego što promijeniš zakon, mijenjaj mentalitet. Promjena zakona radi zakona jest tiranija. Shvatio sam da ništa nisam uradio na mijenjanju mentaliteta – samo sam naređivao. Odlučio sam se za preodgajanje, ali u okviru vojničke discipline, koja u mirnodopsko vrijeme suviše kruta. No u vrijeme rata, a za mene je prven stvo rat sa 34 borbe, nema vremena za dugu diskusiju. Ja sam taj koji svima striktno naređuje što i kako treba da rade’.

Čvrsta ruka? Dodajem. Ćiro nastavi:

‘Čvrsta ruka. Jer u mojem poslu nema samoupravljanja. Ovdje bi to bila čistautopija. Kad bi me neki igrač spontano oslovio s ti, znao bih da je sve gotovo i da moram pakovati kofere. Autoritet trenera je apsolutno presudan za sudbinu i uspjeh kluba. Ali ne autoritet nametnut dekretom. Autoritet mora biti i voljen. Vođu treba voljeti’

A vole li vas? Opet ja pitam

‘Oni znaju da ja njih volim, pa pretpostavljam da oni vole mene. Čak u to vjerujem. To je uzajamno. Istina je da sam strog i nepopustljiv, za neke stvari netolerantan, na neke čak i alergičan. Alergičan sam na nepoštivanje radne discipline i neispunjavanje radnih obaveza. Za indolentno ponašanje nema milosti’

Što znači – nema milosti? Nećete reći da šamarate igrače? Opet ja pitam, a Ćiro uzvraća:

‘To se dogodilo samo jednom. Boro Cvetković me svojim nedoličnim ponašanjem prema publici toliko razbjesnio da sam ga ošamario. Naravno, to su neki od-mah htjeli iskoristiti protiv mene. A njegov mi je otac došao zahvaliti što sam to napravio. Da nisam ja, rekao je, učinio bi to on. A moja me žena nakon tog malog incidenta kod kuće dočekala na nož: Sram te bilo, šamaraš tuđu djecu! Kako tuđu, velim joj, pa to su moja djeca”.

Tako je pisao Milčec, tako je Ćiro govorio njemu. Sve sam to pročitao u dahu.

Dakle, prvo sam upoznao Ćiru, pa sam pročitao Milčecovu knjigu i onda sam ga dobio kasnije za cijeli život. I sad sam mu stajao na počasnoj straži kraj odra. „To je život„, to je upotrebljavao i sam Ćiro.