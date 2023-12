Mogući povratak najtrofejnijeg asa u hrvatsku reprezentaciju: ‘Stavio sam se na raspolaganje’

Autor: Ivan Lukač

Luka Modrić je sa svojih 38 na leđima inspiracija mnogima kako se ponaša vrhunski sportaš u godinama kada mnogi pričaju da je vrijeme za mirovinu.

Čini se da je uzora u Luki našao i njegov umalo vršnjak, legendarni hrvatski vaterpolist Maro Joković (36). Kada bi vas pitali koliko medalja ima ovaj naš najtrofejni vaterpolist mnogi ne bi znali, a brojka je uistinu čudesna. Ona iznosi čak 66 medalja tijekom karijere.





“Osjećam ono nešto. Osjećam zapravo da mi je stalo. Možda sam ušao u finale mirnije nego neki drugi pojedinci, što zbog godina ili iskustva. Međutim, osjećam još uvijek i vazda, prije velikih utakmica, neku pozitivnu tremu. Ovo finale nije bilo ništa drukčije nego ono prije toga” govori ovaj “topnik” za Sportske novosti o finalu kupa proteklog vikenda u Zadru.

Velikan sporta

Joković se od Barakuda umirovio nakon OI u Tokiju. Trebao mu je odmor: ” Vidim po ovim mlađim dečkima, po njihovom ritmu, onih koji su i u reprezentaciji, to je ubitačan ritam. Stvarno mi dobro dođe kad oni odu u reprezentaciju i to onda baš s radošću iskoristim. I jest, bio mi je potreban odmor, sad baš i imam nekih manjih problema s leđima, pa će mi eto ova nova reprezentativna stanka dobro doći da to saniram.”









Hoće li se vratiti: “Što se sad zime tiče, meni je najvažnije bilo naglasiti i pojasniti izborniku da tijelo ne može imati konstantne, učestale, uspone. U mojim godinama posebno. Uz sve, rekao sam da su mi se nedavno javili neki problemi s leđima, tako da ću ovu stanku iskoristiti da to dobro saniram.

To želim jer mi se pruža jedinstvena prilika za to sanirati na pravo način, kako bi normalno završio klupsku sezonu. A sad, što će biti na ljeto… Ja vjerujem da ćemo se mi kvalificirati na Igre, u to sam siguran. Kasnije, bitno mi je samo naglasiti da sam ja na raspolaganju, ali izbornik je taj koji odlučuje.”

O njegovoj važnosti i kvaliteti suvišno je pričati. Prava je šteta što nije zdrav pa da odigra domaće Europsko prvenstvo u svom Dubrovniku. Bez obzira i na to bilo bi ga lijepo vidjeti u Parizu.