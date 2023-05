MODRIĆEV NASLJEDNIK PRED DOLASKOM! Poznati novinar se javio: ‘Sve ide prema završnoj fazi’

Što nosi budućnost u kojoj više ne bi bilo mjesta za Luku Modrića? To pitanje opterećuje hrvatsku reprezentaciju dok se bliži kraj karijere kapetana Vatrenih u nacionalnom dresu, za sada bez konkretnog odgovora kada će se to dogoditi, a o budućnosti bez Modrića razmišljaju i u Real Madridu.

U dolazećoj sezoni bi, po svemu sudeći, još trebalo biti mjesta za Modrića u dresu madridskog klupskog velikana, ali već se gleda i prema potencijalnom novom velikom adutu u sredini terena. U prvom planu pritom je engleski reprezentativac Jude Bellingham, 19-godišnjak koji igra za Borussiju Dortmund. Po informacijama koje su obično vrlo pouzdane, Bellinghamov dolazak u Real je sve bliži.

O tome piše Talijan Fabrizio Romano, poznati novinar dobro upućen u zbivanja na nogometnom tržištu. Romano je približio kako teku pregovori o dolasku mladog Engleza u Real, uz riječi koje otkrivaju da se približava dovršetak ovog posla.

“Real Madrid je blizu dogovoru o potpisu Judea Bellinghama, to je potvrđeno. Pregovori se bliže završnoj fazi”, napisao je Romano na Twitteru.

Poznati novinar dodao je da su dogovoreni uvjeti pod kojima bi mladi igrač potpisao za Real, a istaknuo je ulogu koju je u ovom poslu imao Juni Calafat, Realov vodeći skaut.

“Dogovoren je novi sastanak zbog dovršetka dogovora s Borussijom Dortmund”, dodao je Fabrizio Romano.

🚨⚪️ Real Madrid are close to complete deal to sign Jude Bellingham, confirmed. Negotiations are progressing to the final stages.

Personal terms are almost agreed — Juni Calafat, crucial again.

New meeting has been scheduled to complete the agremeent with Borussia Dortmund. pic.twitter.com/EZO76bXiHk









— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2023