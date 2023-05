MODRIĆA UCIJENILI, POSTAJE REZERVA TINEJDŽERU!? Težak udar na Luku, a sve im je dao na terenu

Autor: Ivor Krapac

Nakon što je u Real Madridu od ljeta 2012. i u međuvremenu je postao jedna od klupskih legendi, Luka Modrić i dalje je u neizvjesnosti oko nastavka suradnje s klubom kojem je dao sve, osvajajući 23 trofeja od kojih je posljednji stigao nedavno pobjedom u španjolskom Kupu kralja.

U toj neizvjesnosti, kapetan Vatrenih dobio je poruku o kojoj pišu španjolska Marca i njemački Bild, a Realova poruka govori o tome da nastavak suradnje dolazi, ali ako potpis padne, više neće biti statusa kakav je Modrić do sada imao u momčadi.

Skup i s velikim očekivanjima

Kako smo nedavno pisali, ovaj posao je na pragu realizacije, a Marca je objavila da bi Real za Bellinghamovo dovođenje Borussiji platio odštetu od 120 milijuna eura. Time bi postao najskuplji igrač u povijesti velikog madridskog kluba.

Dolazi zbog toga i puno očekivanja, a od tako skupog igrača očekuje se i da često igra, i to u najvećim Realovim utakmicama, što mijenja i Modrićev status u momčadi. Na to utječe i dob hrvatskog reprezentativnog kapetana s obzirom na to da mu je 37 godina. U Realu su bacili pogled prema puno mlađem igraču, vjerujući da im može dati novi zamah u sredini terena.

🚨| Real Madrid discussed Bellingham’s topic with Modrić during his extension, his starting spot is no longer guaranteed. @BILD ✍️ pic.twitter.com/MCCe5rGK8M — Madrid Zone (@theMadridZone) May 18, 2023

U slučaju dolaska mladog Engleza, sve se ubrzava, a s time raste i pritisak na Modrića koji sada mora odlučiti ostaje li pod uvjetima koji se razlikuju od dosadašnjih.









Ove sezone je bio redovit u svim najvećim Realovim utakmicama, često je dobivao i pohvale, no ovog tjedna stigle su i kritike. Odjeknule su nakon što je Modrić bio zamijenjen u drugom dijelu u slabom nastupu protiv Manchester Cityja u Engleskoj, u porazu s 4:0 kojim se Real u polufinalu oprostio od branjenja naslova u Ligi prvaka.

🚨💣 JUST IN: Jude Bellingham's transfer to Real Madrid will be ACCELERATED in the next few DAYS. @Carpio_Marca #rmalive pic.twitter.com/1DTpzKsTXV — Madrid Zone (@theMadridZone) May 18, 2023







Nakon te utakmice, Modrić je u svlačionici bio ljut, glasno je kritizirao samog sebe, kako smo već pisali, a sada je u situaciji da bi potpisom ugovora na još jednu godinu s Realom bio u drugačijoj ulozi u momčadi, s prijetnjom da utakmice češće počinje na klupi.