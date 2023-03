‘MODRIĆA ARAPI JAKO ŽELE, MOGUĆE JE DA ODE IZ REALA’! Poznati novinar piše o legendi, evo kad se očekuje odluka

Luka Modrić trenutno je s reprezentativnim suigračima na pripremama za početak kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje se dogodine održava u Njemačkoj, a dok još ne znamo hoće li Modrić na tom natjecanju predvoditi Hrvatsku ili će reprezentativni oproštaj doći prije toga, traje i neizvjesnost o nastavku klupske karijere kapetana Vatrenih.

Nema jasnog odgovora kako stoje stvari dok se čeka odluka o nastavku suradnje s Real Madridom ili mogućem rastanku s velikim madridskim klubom, a dok je tako, s novim informacijama javio se novinar Florian Plettenberg, koji prati transfere i druga nogometna zbivanja za njemački Sky Sport. Poznati pratitelj nogometne scene tvrdi da odluka još nije pala, ali i da Real nije jedina opcija koja je u igri za Modrića.

Tu su i one koje su se već spominjale, s Arapskog poluotoka, gdje se ne štedi za dovođenje velikih zvijezda. Pokazao je to slučaj dolaska Cristiana Ronalda u saudijski Al Nassr, s informacijom da portugalski majstor za to dobiva više od 200 milijuna eura nakon što je stavio potpis na ugovor na dvije i pol godine.

“Novosti oko Modrića: Još nema odluke o njegovoj budućnosti. Rekli su mi: Razgovori s Realom o ugovoru do 2024. su u tijeku, ali još postoji jako zanimanje iz Saudijske Arabije i Katra. Postoji mogućnost da će napustiti klub nakon ove sezone. Odluka vjerojatno dolazi za dva do četiri tjedna”, napisao je njemački novinar na Twitteru.

News #Modric: Still no decision about his future. Been told: Talks with @realmadrid about a contract until 2024 ongoing but still a strong interest from 🇸🇦 & 🇶🇦. There is a possibility that he will leave the club after this season. Decision probably in 2-4 weeks. @SkySportDE 🇭🇷 pic.twitter.com/1yiljCqbLE

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 21, 2023