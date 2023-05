MODRIĆ ŽELI BITI NAJTROFEJNIJI HRVAT! U epskom raspletu mogao bi srušiti velikog prijatelja, ali postoji problem…

Autor: Ivan Lukač

Nakon devet godina pauze Real Madrid osvojio je kup pobjedom protiv Osasune s 2.1. Nekad su kupovi imali težinu dok danas u brzom nogometnom svijetu kup je bitno natjecanje samo ako niželigaš sruši velikana ili ako neki velikan osvoji kup kako bi popunio duplu ili trostruku krunu.

Zato je pomalo čudno bilo vidjeti kako Real stvarno s velikim oduševljenjem slavi osvojen kup kralja. Razlog je što su čekali 9 godina, ali i možda njihov pobjednički mentalitet gdje cijene svaki osvojeni trofej.

Posebno veseo bio je i hrvatski kapetan Luka Modrić. Mozak Reala tako je došao do svog 29. trofeja u bogatoj karijeri te sveukupno 23. otkada je u kraljevskom klubu.





Može li srušiti i Srnu?

Modrić tako s Realom ima više Ligi prvaka nego španjolskih kupova, a i sam Modrić rekao je što mu znači novi trofej u bogatoj kolekciji:

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Luka Modric (@lukamodric10)

“Osvojio sam s Real Madridom 23 trofeja, a svaki od njih je impresivan. Jako sam zadovoljan. Kup? Posebno mi je drag jer nam je toliko puta dosad izmigoljio.” Iako je imao problema s ozljedama Modrić je na kraju odigrao 15 minuta, ali je i dalje u pitanju koliko je zapravo spreman posebno se to odnosi na polufinalne susrete sa Cityjem.









Međutim, Modrić ima 29 trofeja, ali i dalje nije naš nogometaš s najviše trofeja.

S brojem 30 na vrhu je Modrićev prethodnik Darijo Srna. Lukin veliki prijatelj je većinu trofeja osvajao u redovima Šahtara kao kapetan ukrajinskog velikana uključujući kup Uefe 2009. te s Hajdukom za kojeg je igrao prije odlaska u Donjeck.

Modriću tako fale dva trofeja da sruši Srnu. Do kraja sezone Modrić je u igri za još dva trofeja. Jedan je onaj kojeg je već pet puta osvojio. Naravno riječ je o Ligi prvaka, a ovaj drugi bi ga još dodatno upisao u povijest hrvatskog nogometa.









Modrić ima priliku s hrvatskom osvojiti njen prvi trofeju u povijesti, Ligu nacija. Za početak Modrić će morati povesti ekipu protiv Nizozemske u polufinalu.

Ono što je bitno je to da Modrić i dalje ima nestvarnu želju za pobjedom. Ovaj tjedan konačno bi trebao potpisati taj famozni ugovor o kojem se raspravlja te bi još jednu godinu proveo u Madridu. Što znači da će imati još jednu godinu da dodatno podeblja svoju kolekciju, ali ono što se i on sam nada da će baš u Nizozemskoj srušiti Srnu.

O njegovoj dugovječnosti najbolje je rekao Rio Ferdinard: “Ja ne vidim njegov kraj, pa on i sada, s 37 i pol godine, igra pedesetak utakmica po sezoni. Jednom kada se zaista umirovi, iako to meni u ovome času uopće nije realno, bit će egzemplar na svim nogometnim studijima kako trajati, u brutalnom svijetu nogometa koji stalno traži brže, više, jače. A on na sve ima spreman odgovor.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Luka Modric (@lukamodric10)

I naravno ako ne prođe osvajanje Lige nacija uvijek Modriću i Vatrenima ostaje Europsko prvenstvo slijedeće godine, a s obzirom na Modrićevu dugovječnost ne bi nas trebalo čuditi da i tamo vodi Vatrene.