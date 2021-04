MODRIĆ UZ BOK VELIKOM GIGGSU: To mogu samo veliki majstori

Autor: F.F

Real Madrid je u prvoj utakmici četvrtfinala svladao Liverpool s 3:1, a maestralnu utakmicu odigrao je Luka Modrić. U potpunom nadigravanju aktualnog engleskog prvaka, Luka je odigrao svih 90 minuta.

Za Kraljevski klub je u dva navrata zabijao Vinicius Junior te jednom Asensio, dok je jedini pogodak za Liverpool postigao Mohamed Salah. Utakmica je zaključena u 65. minuti kada je Modrić prekrasno proigrao Viniciusa, a ovaj zabio za konačan rezultat.

Modrić uz Giggsa

Modriću je to treća utakmica za redom u kojoj je upisao asistenciju u Ligi prvaka, osim protiv Liverpoola, asistirao je u obje utakmice protiv Atalante. Ne bi to bilo ništa čudno za Luku, ali kapetan Vatrenih je u dobi od 35 godina i 209 dana najstariji nogometaš u povijesti natjecanja s tri uzastopne utakmice na kojima je asistirao još od 2011. kada je to za nogom pošlo još jednom velikanu, tada 37- godišnjem Ryanu Giggsu, legendi Walesa i Manchester Uniteda.

Luka je u 90 minuta osim asistencije imao i 63 dodira s loptom, tri osvojena dule, jednu ključnu loptu, tri ukradene lopte i 84 % točnosti dodavanja. Modrić je, čini se, kao vino što je stariji, to bolji!