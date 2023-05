MODRIĆ U SUZAMA POSLIJE TEŠKOG PORAZA: ‘Molim vas, nemojmo pričati o budućnosti, a njega ne dirajte’!

Real je teško nastradao, bila je to večer za zaborav. Čak 4:0 na Otoku nije scenarij na koji su navikli u kraljevskom klubu…

Onaj tko je gledao utakmicu jasno je vidio od prve minute kako izgleda dominacija i gaženje. Real se u prvih 20 minuta teško uopće sastajao s loptom, bilo je nemoguće ući u posjed.

Jedan od onih koji su na meti svakako je i Luka Modrić, koji je odigrao 60-ak minuta.

“Željeli smo igrati drugačije i bolje, ali nismo uspjeli. Što se dogodilo? Nismo bili dobri. City je bio superioran. To se dogodilo.” rekao je Luka i dodaje:

“City je bio puno bolji. Moramo to priznati i čestitati im. Sada moramo prihvatiti ovaj poraz i vidjeti što će se dogoditi dalje.”

Sve će se analizirati, kaže.

