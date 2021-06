(VIDEO) MODRIĆ ‘SRUŠIO’ ŠUKERA! JE LI TO NAJLJEPŠIH GOL HRVATA IKAD? Čudesna ‘vanjska’ baca u sjenu i fantastični lob

Od kada je Hrvatska stupila na veliku nogometnu scenu 1990. godine, Vatreni su nas predstavljali na 11 od 13 velikih natjecanja, a slike velikh trijumfa i golova još nam žive u sjećanjima.

Nakon sinoćnje velike partije protiv Škotske 3:1, i jednog od najljepših golova Hrvatske u njenoj povijesti, odlučili smo malo uključiti vremeplov i odabrati neke od najljepših golova Vatrenih u proteklih tri desetljeća.

1. DAVOR ŠUKER – UEFA Euro 1996. Hrvatska – Danska (3:0)

Do jučerašnjeg vanjskog felša Modrića, najljepši gol po svima za Hrvatsku bio je legendarni lob Davora Šukera na Euru 1996. godine. Ugledni britanski nogometni časopis Four Four Two taj gol je proglasio četvrtim najljepšim svih vremena na europskim prvenstvima.

Peter Schmeichel odlučio je pomoći napadačima u hrvatskom šesnaestercu, ali su Danci izgubili loptu koja je došla do Asanovića, a ostatak je dio legende.

Legendarni golman je sprintao natrag na gol, a Šuker jednim potezom primio loptu Aljoše Asanovića i gurnuo si je u for. Schmeichel je stigao u šesnaesterac i istrčao skratiti kut, a Šuker je ljevicom potkopao loptu i lobom prebacio velikog Danca za 3:0.

2. ROBERT JARNI – FIFA SP 1998. Hrvatska – Njemačka (3:0)









Utakmica protiv Njemačke, 3:0, jedna je od antologijskih Hrvatske reprezentacije, a gol Jarnija teško je za opisati i samom igraču a kamoli ne nama.

“Tko se može sjećati što sam promislio, samo sam trčao od sreće, činilo mi se da sam u nesvijesti kada sam se srušio na travnjak i s ostalima slavio gol. Ono čega se sjećam jest da sam bio siguran, kad sam je opalio, da ulazi u mrežu. Osjećao sam da i ja idem s tom loptom prema mreži”, rekao je o tom velikom golu Jarni.

3. ROBERT PROSINEČKI – FIFA SP 1998. Hrvatska – Jamajka (3:1)









Prvi nastup hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskim prvenstvima začinio je Robert Prosinečki koji je nakon slobodnjaka zarolao svog čuvara na lijevoj strani i uputio šut koji je iznenadio sve na stadionu, a lopta je ušla u mrežu nemoćnog jamajkanskog vratara Warrena Barreta.

4. NIKOLA KALINIĆ – UEFA Euro 2016. Hrvatska – Španjolska (2:1)

Iako smo od Furije pretrpjeli najveći poraz, Europsko prvenstvo u Francuskoj pokazalo je kako Vatreni mogu igrati protiv Španjolske, protiv koje smo se sučelili u skupini i pobijedili 2:1.

Jedan od najljepših golova Vatrenih je onaj za izjednačenje kada je u 45. minuti Perišić na lijevom boku slomio Juanfrana i odlično ubacio u peterac, a Nikola Kalinić u skoku je vanjskim dijelom kopačke sjajno zabio za 1:1.

5. LUKA MODRIĆ – UEFA Euro 2016. Hrvatska – Turska (1:0)

Prva utakmici na Euru u Francuskoj Hrvatskoj je donijela stare dužnike Tursku 1:0, a jedini pogodak postigao je Luka Modrić sjajnim udarcem. Kapetan je stisnuo jednu loptu s 30-ak metara koja se parabolom odbila ispred golmana Turske i zakoprcala se u mreži za veliko slavlje naših.

6. LUKA MODRIĆ PROTIV ŠKOTSKE

O ovome posljednjem nemamo što posebno dodati, već smo dosta toga napisali…

