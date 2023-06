Modrić ‘srušio’ Instagram nakon produženja: Njegova objava skuplja milijune

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Luka Modrić oduševio je navijače Reala. Produžio je ugovor, kako smo u ponedjeljak pisali, i to je svakako jedna od tema među navijačima Reala, ali i diljem svijeta.

Potvrdio je nagađanja jučer madridski velikan objavom na svojim internetskim stranicama i društvenim mrežama i tako riješio sva nagađanja.

A bili su u igri i arapski milijuni i to kakvi. Čak 600 milijuna u jednom trenutku nudili su Saudijci Modriću, ali on je izabrao puno manje, no ostaje u svom Madridu, u svetinju.





Modrić ispunjava svoj san

A potvrdu ostanka dao je i Modrić na svom profilu na Instagramu. Učinio je to uz fotografiju proslave osvajanja Lige prvaka na kojoj drži trofej pobjednika i nekoliko kraćih rečenica.

“Sretan sam što nastavljam ispunjavati svoj san da igram za Real Madrid. Hala Madrid! Dome, slatki dome. “, napisao je.

Inače, iako je to objavio u večernjim satima, njegova je objava preko noći skupila više od 1.1 milijuna reakcija na Instagramu.

Luka je u Realu od 2012. godine i bez obzira na vjerojatnu manju minutažu ostat će zapisano da je tamo igrao 12 godina u kontinuitetu.

Javili su se brojni njegovi suigrači i čestitali, dakako, ovo je za povijest…