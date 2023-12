Modrić se nije proslavio s penalom, ali pogledajte još jednom potez iskupljenja

Nogometaši Real Madrida završili su natjecanje u skupini u ovosezonskoj Ligi prvaka s maksimalnih 18 bodova, a sinoć su slavili u gostima kod Union Berlina s 3:2. Luka Modrić je na travnjaku proveo cijeli susret, promašio je jedanaesterac kojim je imao priliku upisati se u povijesne knjige madridskog kluba, ali se istaknuo dobrim dodavanjima.

U 45. minuti susreta imao je kapetan hrvatske reprezentacije postati najstariji strijelac Reala u Ligi prvaka, ali je njegov udarac po sredini pročitao vratar Uniona Ronnow i obranio. Ali zato se Modrić istaknuo jako dobrim dodavanjima tijekom susreta i ukupno je imao 108 točnih dodavanja od 113 pokušaja, dakle impresivnih 96%. Ističe se njegovo dodavanje u akciji za drugi gol Reala. Igrala se 72. minuta kada je Modrić jako lijepo na lijevom krilu uposlio Frana Graciju, ovaj je ubacio u sredinu, pronašao Joselua koji glavom posprema za vodstvo Reala 2:1. Taj trenutak pogledajte OVDJE.

Inače, Real je u susretu protiv Uniona skupio čak 839 točna dodavanja iz 884 pokušaja i tako srušila svoj ovosezonski rekord. S druge strane Bjeličin Union je imao 235 točnih dodavanja.

483 – Real Madrid have made 483 passes in the first half against Union Berlin, their highest tally at half-time in a @ChampionsLeague match since at least the 2003/04 campaign.

Active. pic.twitter.com/vN203kaCdc

— OptaJose (@OptaJose) December 12, 2023