Modrić ruši rekord u Realu koji dosad nikome nije uspjelo

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Luka Modrić je apsolutno čudo, dokazuje do već dugi niz godina na travnjacima. A u nedjelju bi mogao, morao, ući u nove povijesne knjige…

Naime, ovoga vikenda igra se 14. kolo španjolske La Lige. Drugoplasirani madridski Real gostuje kod Cadiza, a Marca najavljuje kako bi se u početnom sastavu “kraljevskog kluba” trebao pojaviti i Luka Modrić.





Što se brojki tiče, za kapetana hrvatske reprezentacije to će biti 504. utakmica u Realovom dresu. Međutim, Marca najavljuje kako će Modrić u nedjelju oboriti jedan zanimljiv rekord.

Čudesne brojke

Dakle, utakmica u Cadizu biti će Modrićeva 161. nakon što je proslavio 35. rođendan. Malo je igrača, koji u toj dobi, Luka je 9. rujna navršio 38 godina, igraju na vrhunskoj razini i nose dres madridskog Reala.

Naime, Modrić je već nadmašio znamenite legende sa Santiago Bernabeua, poput Puskasa (120 nastupa), Di Stefana (99), Genta (69), Cannavara (37) i Santillane (23).

Konkurencija Modriću jedino je Francisco “Paco” Buyo, koji je od 1986. do 1997. bio članom Reala. No, valja napomenuti, Buyo je svojih 160 nastupa za “madridiste” upisao kao vratar! Dakako, odnosi se to na razdoblje nakon 35. rođendana.

U sezoni 2020/21. prvoj iznad 35, Modrić je upisao 48 nastupa (od 52 utakmice Reala), što sugerira da je sudjelovao u 92% susreta “kraljevskog kluba”. Naredne sezone (2021/22.) imao je 45 nastupa u 56 Realovih utakmica (80%). Prošle godine je “preskočio” brojku od 50 igara u sezoni. Konkretno, participirao je u 52 od 61 Realove utakmice, što čini impresivnih 85%!









U aktualnoj sezoni Modrić nema minutažu kakvu je priželjkivao kada je produljivao ugovor s Realom, prosječno je na travnjaku 43 minute po utakmici. Međutim, 38-godišnji je hrvatski nogometaš ove sezone od 18 utakmica Reala propustio samo dvije – protiv Las Palmasa i Girone. U svim ostalima sudjelovao je između deset (kao protiv Athletica u Bilbaou) i devedeset minuta.

Pretpostavlja se da Modrić igra posljednju sezonu za Real, ali je izvjesno da će (ukoliko ga ozljede zaobiđu) spomenuti rekord još učvrstiti. Možda ga i približiti brojci – 200.

U svakom slučaju, još jedan rekord pada, tko zna koliko će ih biti u eri Luke Modrića…