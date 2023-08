Modrić predvodi Hrvatsku u lovu na Euro: Dalić prelomio i odlučio što će s Livajom

Zlatko Dalić odabrao je 23 igrača za rujansko okupljanje tijekom kojeg Vatrene čekaju susreti Europskih kvalifikacija za EURO 2024.

Hrvatska će 8. rujna ugostiti Latviju na stadionu HNK Rijeka, a tri dana kasnije gostuje u Erevanu kod Armenije. Vatreni nakon dvije odigrane utakmice drže treću poziciju u skupini D s četiri boda, iza Turske (devet bodova, četiri utakmice) i Armenije (šest bodova, tri utakmice).

Hrvatska je odigrala manji broj utakmica od konkurenata zbog sudjelovanja na završnom turniru Lige nacija gdje je osvojila srebrnu medalju.





Nema Livaje

Izbornik Dalić pozvao je za ovu akciju 23 igrača, objavio je HNS na svojim stranicama, kojima je pridodao i pet pretpoziva (Kotarski, Ćaleta-Car, Medić, Moro i Baturina).

“Iza nas je odličan nastup na završnici Lige nacija te smo ostali vjerni ekipi koja je tamo osvojila srebrnu medalju. Naravno da nas sve raduje što je kapetan i dalje s nama, s Lukom smo puno jači na terenu i izvan njega. Veseli me što gotovo svi igrači imaju riješeno klupsko pitanje pa na okupljanje mogu doći mirne glave, to je u prošlosti znao biti problem u rujnu. Čestitam Mateu, Jošku, Lovri i Josipu na velikim transferima te sam siguran da će u Manchester Cityju, Ajaxu i Wolfsburgu još napredovati. Lijepo je vidjeti da ponovno imamo sve veći broj igrača u velikim klubovima, a vjerujem da je to u dobroj mjeri i plod sjajnih uspjeha reprezentacije u proteklom razdoblju”, poručio je izbornik Dalić.

“Uz Gvardiola koji je propustio Final Four zbog ozljede, sastavu iz Nizozemske priključili smo Frigana kako bismo proširili dodatno napadačke opcije jednim brzim, modernim napadačem iza kojeg je odlično proljeće. Pred nama su dvije iznimno važne utakmice, u kojima s dvije pobjede možemo napraviti veliki korak prema Euru. Naravno, prihvaćamo ulogu favorita, ali jako dobro znamo da to u kvalifikacijama ne znači puno ako ne uđete u susret maksimalno koncentrirano i fokusirano te od igrača očekujemo upravo onakav pristup kakav smo imali u lipnju od prvog treninga. Želimo opet vidjeti takvu Hrvatsku, rastrčanu, borbenu i kvalitetnu, kako bismo protiv Latvije i Armenije opravdali ulogu favorita”, dodao je izbornik.

Reprezentacija se okuplja u ponedjeljak 4. rujna u Zagrebu, a od 5. rujna bit će smještena u Rijeci, dok u Armeniju putuje 9. rujna. Dvije najbolje reprezentacije iz skupine osigurat će direktan plasman na završni turnir koji će biti održan u ljeto 2024. godine u Njemačkoj.









Popis pozvanih igrača za utakmice protiv Latvije i Armenije:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Nediljko Labrović

Obrambeni: Domagoj Vida, Borna Barišić, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić









Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Ivanušec

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Petar Musa, Matija Frigan

Pretpozivi: Dominik Kotarski, Duje Ćaleta-Car, Jakov Medić, Nikola Moro, Martin Baturina