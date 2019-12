MODRIĆ PREDAJE NAGRADU: Nizozemac pobjednik u konkurenciji do 21 godine!

Svečana ceremonija dodjele nagrade za najboljeg nogometaša u aktualnoj godini počela je u 19:30h, a glavni favorit za osvajanje je Lionel Messi. Uz njega, još su dva čovjeka u užoj konkurenciji, Cristiano Ronaldo i Virgil Van Dijk.

Portugalac očito neće biti osvajač s obzirom da neće niti prisustvovati ceremoniji. Ostaje borba između Argentinca i Nizozemca.

U međuvremenu je u pariškom Teatru du Chatelet Nizozemac DE LIGT je proglašen najboljim mladim nogometašem! Branič Juventusa osvojio je priznanje ispred Sancha (Borussia Dortmund) i Joao Felixa (Atletico Madrid).

“Ponosan sam na ovu nagradu. Hvala mom bivšem klubu Ajaxu, sadašnjem Juventusu, obitelji, djevojci i svima koji su glasali za mene”, rekao je De Ligt.

