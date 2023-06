‘MODRIĆ POTPISUJE NOVI UGOVOR’ U Realu brzo reagirali: ‘Nije istina ono što pišu’

Nakon što je odjeknulo da je Luka Modrić pred odlaskom iz madridskog Reala, s opcijom nastavka karijere u Saudijskoj Arabiji, na tu informaciju u španjolskim medijima, o čemu smo pisali, reagirali su i u madridskom klubu.

Hina je donijela i objavila reakciju jednog klupskog dužnosnika da će Modrić potpisati novi ugovor na narednih godinu dana, do ljeta 2024., uz objašnjenje da će nastavak suradnje doći “jer su obje strane jako zadovoljne”.

O odlasku hrvatskog reprezentativnog kapetana iz Reala informaciju je imao španjolski OK Diario, s dodatkom da je u igri ponuda iz Saudijske Arabije teška sveukupno 120 milijuna eura za tri godine boravka u neimenovanom klubu u toj zemlji.

Po informaciji koju je, pak, donijela Hina, dužnosnik iz Reala koji je htio ostati anomiman opovrgnuo je da je s Modrićem ‘puklo’. “To nije istina”, kazao je o onome što je donio španjolski OK Diario.

O onome što se događa u slučaju Modrića i Reala, za sada još bez potpisa na novi ugovor, izjasnio se i Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu.

Talijanski novinar također tvrdi da će kapetan Vatrenih i madridski klub zajedno ići dalje i u dolazećoj godini, a dodao je i da se sve nastavlja bez obzira na to što u Real dolazi mladi Englez Jude Bellingham. Podsjetimo, otprije se zavrtjelo da će zbog toga Modrićeva minutaža i uloga u momčadi biti manja nego do sada.

“Luka Modrić nije prihvatio ponudu iz Saudijske Arabije niti to namjerava napraviti. U planu je ostanak u Real Madridu”, objavio je Romano na Twitteru.

“Modrić je već pristao na novi ugovor do 2024. nekoliko tjedana unatrag – jer želi nastaviti u Real Madridu”, dodao je.

“Ništa se ne mijenja nakon dogovora s Bellinghamom”, zaključio je Fabrizio Romano.

🚨⚪️🇸🇦 Luka Modrić has not accepted any proposal from Saudi and he has no intention to do so. The plan is to stay at Real Madrid.

Modrić has already agreed to new deal until 2024 weeks ago — as he wants to continue at Real Madrid.

No changes after Bellingham deal. pic.twitter.com/IA0XTXn6NC









— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023